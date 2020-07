30 lug 2020 19:34

ELODIE, DAL QUARTACCIO CON FURORE: “SALVINI PICCOLO UOMO. SPERO DI NON ESSERE L’UNICA A CONSIDERARLO TALE. LE DISCRIMINAZIONI? LE HO CONOSCIUTE. MIA MADRE ERA L’UNICA NERA DEL QUARTIERE E IN BORGATA SI E’ PIU’ RIGIDI VERSO LE DIVERSITA’" - "AD AMICI NON ERO ME STESSA. SONO CRESCIUTA ASCOLTANDO IL RAP E SCAPPAI DI CASA A 18 ANNI MANTENENDOMI COME CUBISTA. NEI PANNI DELL' INTERPRETE ELEGANTE E RAFFINATA NON MI CI RITROVAVO. POI SANREMO…” – “MARRACASH? SONO INNAMORATA, MA..." - VIDEO