21 nov 2023 08:27

ELON MUSK HA CITATO IN GIUDIZIO L'ORGANIZZAZIONE NO PROFIT MEDIA MATTERS PER AVER ALLONTANATO GLI INSERZIONISTI DALLA PIATTAFORMA SOCIAL EX TWITTER DESCRIVENDOLA COME PIENA DI CONTENUTI ANTISEMITI - APPLE, COMCAST, NBCUNIVERSAL E IBM SONO STATI TRA I MARCHI CHE HANNO SOSPESO LA PUBBLICITÀ SU X LA SCORSA SETTIMANA DOPO CHE MEDIA MATTERS HA RIFERITO DI AVER TROVATO ANNUNCI VISUALIZZATI CON CONTENUTI FILONAZISTI…