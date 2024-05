ENRICO MONTESANO, DOPO L’AFFAIRE "BALLANDO", È TORNATO IN ONDA SULLE RETI RAI. IN ARRIVO UNO SHOW EVENTO SU RAI1? DANDOLATE PER “OGGI”: CHI PRENDERA’ I POSTI DI MARCO LIORNI AL SABATO POMERIGGIO E DI FRANCESCA FIALDINI DOPO "DOMENICA IN"? LO STOP AL TRASLOCO DE "I FATTI VOSTRI" SU RAI 1 – MANUELA MORENO, MOLTO STIMATA DAL CENTRODESTRA, PUNTA “AGORÀ” - L'ATTRICE, CHE CONTA SULL'AMICIZIA CON LA MELONI, PUNTA A UN PROGRAMMA TUTTO SUO IN RAI. CE LA FARÀ? NON TUTTI SANNO CHE TRA VERA GEMMA E MONICA BELLUCCI C'È UN…

Alberto Dandolo per Oggi - www.oggi.it

enrico montesano

Roberto Bolle è tornato nella prima serata di Rai1 con lo show Viva la danza. Uno spettacolo impegnativo, maestoso e ad alto budget. Il famoso ballerino ha dato tutto se stesso per la preparazione di questo evento, mostrando un perfezionismo che ha agitato non poco le maestranze Rai suscitando in loro una poco proficua ansia da prestazione.

Angelo Mellone, direttore dell'Intrattenimento DayTime del servizio pubblico, per la prossima stagione avrebbe voluto regalare una promozione allo storico titolo I Fatti Vostri. Un passaggio da Rai2 a Rai1, magari a panino tra i successi di Storie Italiane e di È sempre mezzogiorno. Con la presenza su Rai2 di un factual o comunque di un genere diverso. L'operazione ha ricevuto uno stop nei giorni scorsi, tutto resterà al proprio posto. Nel daytime novità sarebbero previste al sabato pomeriggio, con l'uscita di Marco Liorni impegnato con successo all'Eredità e alla domenica pomeriggio nello spazio occupato da Francesca Fialdini. Chi prenderà i loro posti?

montesano

La attrice prestata alla conduzione televisiva punta ad un programma in Rai tutto suo, senza comprimari. Può peraltro contare sull'amicizia privata con Giorgia Meloni. Ce la farà?

Complice il nuovo corso politico-televisivo, Enrico Montesano, dopo l'ormai noto affaire "Ballando con le Stelle", è tornato in onda sulle reti Rai. Prima come ospite del talk XXI Secolo di Francesco Giorgino poi de I Migliori Anni, show condotto da Carlo Conti. A Viale Mazzini c'è chi accenna a un ritorno dell'attore in pianta stabile nella prossima stagione, complice una spinta più a destra della nuova Rai guidata da Giampaolo Rossi. In arrivo uno show evento su Rai1?

manuela moreno

Manuela Moreno sogna in grande. La conduttrice del Tg2Post, spesso impegnata nei panni di inviata a Viva Rai2, sarà il volto informativo del servizio pubblico del prime time estivo. Moreno, stimata negli ambienti della maggioranza, tornerà alla conduzione di Filorosso dal prossimo giugno su Rai3. Il programma aveva ottenuto nelle ultime puntate il 2% di share. Un flop che però non ha influito sulla carriera della professionista. .La giornalista sogna peraltro spazi importanti anche in autunno. Da Agorà a un nuovo talk su Rai2, ha molti titoli nel mirino. Ci riuscirà?

Non tutti sanno che tra Vera Gemma e Monica Bellucci c'è un rapporto di antica e granitica amicizia. All'inizio delle loro carriere sono state persino conviventi. Condividevano infatti a Parigi la stassa casa che mise loro a disposizione gratuitamente dalla famiglia Tognazzi. Monica e Vera continuano ancora a vedersi e volersi bene. Recentemente si sono incontrate a Trastevere nella nuova magione della Gemma. La Bellucci ha avuto anche un pensiero gentile per Maximus, figlio dell'amica, regalandogli uno zainetto per la scuola. Le due prime donne progettano un lavoro assieme . Per ora però Vera girerà un film in Austria e un altro in America con Asia Argento e Monica, sempre innamoratissima di Tim Burton, sarà pare nuovamente la musa del regista Emir Kusturica. Come la prenderà Burton?

VERA GEMMA - FLEWID MAGAZINE

Indovinello: È stata una conduttrice molto stimata da un ex Presidente del Senato. Per lei si spensero le telecamere Rai qualche anno fa. Ora però è in pole per rientrare.

monica bellucci foto di bacco (2) VERA GEMMA - FLEWID MAGAZINE ENRICO MONTESANO FANTASTICO 9 vera gemma monica bellucci foto di bacco (1) vera gemma premiata a venezia manuela moreno Enrico Montesano meme manuela moreno enrico montesano meme