15 mar 2023 09:18

ENRICO VARRIALE FA CAUSA ALLA RAI – IL GIORNALISTA SI È RIVOLTO AL GIUDICE DEL LAVORO E CHIEDE DI ESSERE REINTEGRATO A TUTTI GLI EFFETTI: VUOLE CONDURRE DI NUOVO UNA TRASMISSIONE – VARRIALE È STATO SOSPESO SEI MESI FA, IN SEGUITO ALLA DENUNCIA PER STALKING NEI SUOI CONFRONTI PRESENTATA DALLA SUA EX COMPAGNA. UNA VICENDA PER CUI È IN CORSO IL PROCESSO DI PRIMO GRADO, E IL CUI VERDETTO DOVREBBE ARRIVARE IN AUTUNNO – A RAI SPORT LA TENSIONE È ALTISSIMA...