16 lug 2023 17:30

ER FAINA 1 – D’URSO 0 – LA CONDUTTRICE (PER MANCANZA DI TRASMISSIONI) HA PERSO LA CAUSA PER DIFFAMAZIONE CHE AVEVA INTENTATO CONTRO L’INFLUENCER COATTONE, DAMIANO COCCIA – LA DENUNCIA RISALIVA AL 2019, QUANDO “BARBARIE” LO QUERELÒ. DOPO ESSERSI DEFINITA IN DIRETTA “CRETINA”, LUI DISSE “PIÙ CHE CRETINA, SEI N’IMBECILLE”. MA IL GIP HA DIPOSTO L’ARCHIVIAZIONE: “SEPPUR DI CATTIVO GUSTO, L’ESPRESSIONE È IN LINEA CON IL PERSONAGGIO…”