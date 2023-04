13 apr 2023 16:58

ER MEJO FICACCI DEL BIGONCIO! IL NUOVO PRESIDENTE DEL FESTIVAL PUCCINIANO È LO STORICO DELL’ARTE LUIGI FICACCI, MARITO DI ANNA COLIVA, EX DIRETTRICE DELLA GALLERIA BORGHESE – IL SINDACO DI VIAREGGIO GIORGIO DEL GHINGARO: “UN NOME DI RILIEVO COME QUELLO DI FICACCI È UN VALORE AGGIUNTO PER IL FESTIVAL E PER LA NOSTRA CITTÀ” – I NOMI DEI MEMBRI DEL CDA E DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO