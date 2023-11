6 nov 2023 20:00

ER "PUPINO" SI E' FATTO GRANDE! MEGA PARTY PER CRISTIAN TOTTI CHE HA FESTEGGIATO I 18 ANNI IN UN RELAIS A CAPUA, IN PROVINCIA DI CASERTA: CON LUI LE SORELLE, LA MADRE ILARY, LA FIDANZATINA, MA NESSUNA TRACCIA DEL PADRE FRANCESCO CHE, PROBABILMENTE, NON È STATO INVITATO VISTO CHE LA FESTA È STATA ORGANIZZATA DALL’EX – L’UNICA TRACCIA DI TOTTI È NEL CLASSICO VIDEO DEL FESTEGGIATO DOVE…