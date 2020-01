15 gen 2020 19:35

ERBA CALPESTATA – ROSA BAZZI A ‘OGGI’: “IO INNAMORATA DI UN ALTRO CARCERATO? È UNA STUPIDATA. IO VORREI SAPERE CHI METTE IN GIRO QUESTE BUGIE CHE SERVONO SOLO A FAR MALE ALLE PERSONE” – “IL LAVORO CHE FACEVO L’HO SCELTO PERCHÉ ME LO HA PROPOSTO IL CARCERE, NON CERTO PER AMORE” - IL 3 FEBBRAIO È STATA FINALMENTE FISSATA L’UDIENZA IN CORTE D’ASSISE A COMO PER STABILIRE