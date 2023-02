EROS A TUTTO SESSO – RAMAZZOTTI RACCONTA LE SUE CANZONI "PIÙ BELLA COSA" E “FUOCO NEL FUOCO”: “PARLANO ENTRAMBE DI QUELLA ROBA LÌ. IL MOTORE DEL MONDO…” – “IL MIO EREDE? ULTIMO. MA DEVE STARE TRANQUILLO. SI INCAZZA TROPPO FACILMENTE” – IL NUOVO AMORE, I 60 ANNI DA NONNO, IL RAPPORTO CON MICHELLE, LA JUVE - "NON AVREI MAI IMMAGINATO QUESTO DISASTRO GESTIONALE. È ASSURDO. TIFO PER IL NAPOLI ANCHE SE...” – VIDEO

Estratto dell'articolo di Andrea Scarpa per “il Messaggero”

Il 28 ottobre compie 60 anni, a marzo diventerà per la prima volta nonno, pochi giorni fa a Sanremo - duettando con Ultimo - non ricordava le parole della sua Un'emozione per sempre. Sta forse crollando Eros Ramazzotti? Poi tre giorni fa lo abbiamo raggiunto ad Amsterdam, terza tappa europea del suo World Tour partito da Los Angeles il 30 ottobre (cento concerti in giro per il mondo fino ad agosto), legato all'ultimo disco Battito infinito, uscito nel settembre 2022, e subito è sembrato chiaro che quelli della sua età ci metterebbero la firma ad arrivarci così.

Fisico asciutto, zero pancetta, voce impeccabile, e sei-otto chilometri percorsi sul palco a ogni concerto (in media uno ogni tre giorni). Ci vediamo in albergo prima, allo Ziggo Dome dopo (l'arena di Amsterdam sold out con 14 mila paganti, tutti olandesi). Una macchina da guerra, Eros.

Un po' la spaventa la scadenza dei 60 anni?

«Onestamente, no. Sono tranquillissimo. Più passa il tempo e più mi sento libero, sciolto, leggero. Fra un po' divento anche nonno».

Le fa impressione?

«Per niente. Mi diverte».

Nei prossimi mesi sarà in giro per il mondo a cantare: come si è organizzato per la nascita?

«Quando Aurora avrà partorito, prenderò un volo e andrò da lei e da tutti loro».

Lei che da sempre canta l'amore in tutti i modi, dopo due matrimoni falliti è sempre single o ha una nuova compagna?

«Qualcosa di buono adesso c'è. Ma non voglio dire altro. Per il momento è meglio così».

Per arrivare fin qui c'è voluto più coraggio o incoscienza?

«Coraggio. Ho sempre avuto la testa libera, non ho mai preso droghe o roba strana, e questo mi ha fatto affrontare la vita in una certa maniera. Tutte le decisioni, comprese quelle sbagliate, le ho sempre prese in buona fede».

L'errore più grande che ha fatto in vita sua?

«Essermi fidato di persone sbagliate, che invece di crescere con me guardavano solo ai loro interessi».

Di chi parla?

«Non faccio nomi. Posso solo dire che tutti i grandi artisti che ho conosciuto hanno avuto al loro fianco gente che se n'è approfittata. Adesso, per fortuna, ho messo tutto a posto grazie a un nuovo, vero manager (Gaetano Puglisi, ex Rtl 102.5, ndr) e non voglio più pensare alle brutte vicende del passato. Voglio sorridere. La vita è una».

Tornando a girare il mondo cosa l'ha sorpresa di più?

«La gente che dopo la paura di morire all'improvviso per il Covid, ora vuole vivere e divertirsi. E poi, sono sincero, mi stupisce andare ancora così bene dopo quasi quarant'anni».

Il segreto?

«Voce, repertorio, credibilità... Io ce la metto tutta. All'estero, poi, quando si stabilisce un rapporto con il pubblico, quello dura per sempre. In Italia è diverso: se non hai un nuovo successo, si fatica di più».

Sul palco ha il gobbo?

«Certo, ma raramente dimentico le parole. A Sanremo è successo».

L'erede di Eros chi è?

«Ultimo. È un grande artista e mi rivedo in lui: è un musicista, sa stare sul palco, ha buone idee e sa come trasmetterle alla gente. Non ce ne sono tanti così».

Gli ha dato qualche consiglio?

«Sì. Deve fare il bravo e stare tranquillo: si incazza troppo facilmente».

A Sanremo cosa l'ha colpita?

«I primi cinque sono tutti in gamba. Mengoni ha una voce pazzesca. E Lazza mi piace».

Fluidità, provocazioni e autotune al Festival l'hanno fatta da padrone: che ne pensa? «Queste cose non musicali fanno notizia, è sempre stato così. Per le canzoni vere si vede dopo. Decide il pubblico, ma in generale da tempo non c'è la sostanza musicale del passato. È la verità».

Lei è un super tifoso della Juve: l'avrebbe mai immaginato questo disastro gestionale?

«No, mai. È assurdo. Comunque mi piace moltissimo il Napoli. Tifo per loro anche se odiano gli juventini».

Senta, in tempi di fluidità dilagante può finalmente dire con chiarezza a chi è dedicata la sua popolarissima "Più bella cosa"?

«Ahahahahahaha... Ma anche Fuoco nel fuoco parla di quella roba lì. Lo dica lei, però».

Il motore del mondo?

«Ahahaha... Sì, quello lì».