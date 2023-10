Carmelo Caruso per il Foglio - Estratti

ELENA BASILE

O resta La7 o diventa Hamasdisco. Presentano una ex diplomatica che si crede Maria Antonietta a Gaza, come fosse l’ambasciatore Sergio Romano, fanno infuriare la prima firma del Corriere della Sera, per poi fare cosa? Invitare, nuovamente, Maria Antonietta a Gaza, l’ex diplomatica Elena Basile, il giorno dopo, e farla litigare, ancora. Eh, no. Ospitare e promuovere bietoloni, come sta facendo La7, per farli prendere a ceffoni dai giornalisti del Corriere della Sera, il quotidiano che ha lo stesso editore di La7, non è fact cheking e non è pluralismo, ma solo share intossicato.

aldo cazzullo

Da due sere, Cazzullo e Paolo Mieli, i camerlenghi del Corriere, si siedono accanto a consumatori di paradisi artificiali, acquirenti di mescalina geopolitica presso la farmacia di Alessandro Di Battista

(...) Mercoledì sera, Basile, la diplomatica in ferie (quando era in servizio scriveva come Elena Ferrante, sotto pseudonimo) diceva che “pochissimi ostaggi americani è una brutta notizia”. Veniva, e per fortuna, castigata da Cazzullo: “Ma che dice, vergogna!”. In questi giorni Cazzullo ha esordito, sempre su La 7, con il suo programma Una giornata particolare e ha registrato ascolti fantastici. Li avrebbe registrati a prescindere dal suo “Vergogna”, dalla sua forte, e appassionata, risposta. La gente riguarda, e loda, la replica di Cazzullo, proprio perché è la replica di chi non ha mai alzato la voce. La gente si fida dello stile Corriere della Sera, eleganza, intelligenza, ironia nobile.

elena basile lascia lo studio di piazzapulita 9

(...) Ebbene, una televisione che come ripete, con orgoglio, il suo doppio editore, Urbano Cairo, offre “servizio pubblico senza canone”, non prende in giro il pubblico. Anche Enrico Mentana, che dirige il Tg La7, sul suo profilo Instagram, ha postato (e irriso) l’Hamasdisco di Basile (...) Nel video di Mentana si vede Basile dire: “Solo io rappresento la voce del dissenso”. Scrive Mentana, sotto il video: “La voce del dissenso. La situazione è tragica ma non seria”.

paolo mieli foto di bacco

Il Tg La7 macina ascolta, anzi, li aumenta a scapito della Rai. Il nuovo programma di Gramellini, che ha spostato le sue parole da Rai 3 a La7, anche lui firma del Corriere, è un successo. Una volta smascherata Basile non serve lanciarla ancora e che Lilli Gruber le faccia da agente televisiva, ne diventi la suo Lucio Presta. Una La7 che insegue Cartabianca di Berlinguer, con il senza valvole Orsini, è una modesta Cartabianca e non più la televisione del Corriere.

enrico mentana premiato da urbano cairo

urbano cairo enrico mentana