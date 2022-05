2 mag 2022 10:06

EVVIVA, ABBIAMO DOVUTO ASPETTARE I SUOI 50 ANNI, PER VEDER RICONOSCIUTO DA RAOUL BOVA CHE IL SUO DEBUTTO NEL CINEMA SI DEVE A “MUTANDE PAZZE” DI ROBERTO D’AGOSTINO: “È STATA LA MIA PRIMA PARTE PARLATA, DOPO UNA SERIE DI COMPARSATE. ERO TIMIDO E IMPACCIATO, CON LA GRIMALDI CHE MI SEDUCEVA MENTRE STAVO DIETRO AL BANCONE; COME IMPATTO È STATO ABBASTANZA FORTE. L'INVIDIA MASCHILE? NO, ANZI. SONO UN UOMO AL QUALE SI PUÒ PRESENTARE LA PROPRIA FIDANZATA O MOGLIE…”