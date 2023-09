FABIO CARESSA, SCANSATE: LA VOICE DELLA FAMIGLIA ORA E’ LEI! – MATILDE, LA FIGLIA DEL TELECRONISTA, DEBUTTA NELLA MONDO DELLA MUSICA CON IL SINGOLO "BOULEVARD". PER LEI, APPASSIONATA ANCHE DI MODA, C’È “AMICI” ALL’ORIZZONTE? – LA MAMMA BENEDETTA PARODI: “FABIO CARESSA È UN PADRE UN PO’ ALL’ANTICA. SU CERTE COSE FA IL SIMPATICO, MA GUAI A CHIAMARLO “AMICO” – LA COMMOZIONE DI CARESSA SU "RADIO DEEJAY" QUANDO HA SENTITO IL SINGOLO DELLA FIGLIA. E LA BATTUTA DI ZAZZARONI: "COMMOZIONE? SI', CEREBRALE"

I più attenti la ricorderanno protagonista in alcuni scherzi che gli autori di Scherzi a Parte avevano confezionato per sua mamma, Benedetta Parodi, e precedentemente per papà Fabio Caressa, oggi, però, Matilde Caressa, conferma di essere credibile non solo nella recitazione, ma anche nella musica.

La figlia d’arte, infatti, appassionata inoltre di moda, ha da poco pubblicato un singolo (8 Settembre) dal titolo Boulevard. Un singolo fresco, leggero, di cui Matilde è autrice assieme ad Alessandro Gemelli, Riccardo Spezziali, Simone Giacomini e prodotto da Gemelier .

In tempi in cui i “figli di” trovano molto spazio nei talent musicali, non sarebbe strano, dato l’avvicinarsi della data di debutto dello show, che Matilde possa essere tra i probabili o futuri partecipanti ad Amici. Mamma Benedetta, dalle sue pagine social, ha pubblicato, emozionata, un dietro le quinte del videoclip del brano che è disponibile in streaming su tutte le piattaforme digitali tra cui Spotify

“Scrivo i testi nelle note del mio telefono, ha rivelato la figlia di Benedetta Parodi. Ho 700 mila note e 800 memo vocali. Scrivo quello che vivo. Lo trovo liberatorio. Ho anche un diario segreto e poi amo leggere. Scrivere unisce la mia passione per la letteratura e la musica, i miei due grandi amori”.

Matilde è la primogenita ed è nata nel 2002. La mamma, la presentatrice tv Benedetta Parodi, ha altri due figli, nati dal matrimonio con Fabio Caressa: Eleonora, arrivata nel 2004, e Diego, classe 2009. “Fabio è un padre un po’ all’antica”, ha raccontato la Parodi. “Su certe cose fa il simpatico, ma guai a chiamarlo “amico”. E per me non è molto diverso, non ho mai ritenuto di dover essere amica dei miei figli”.

La presenza scenica c’è, la spigliatezza davanti alle telecamere, pure: il banco la attende?

