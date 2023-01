22 gen 2023 12:30

FAGNANI, CHE BELVA: “NON SONO UNA TRADITRICE SERIALE, MA NON POSSO DIRE DI NON AVERLO MAI FATTO. NON SONO UNA SANTA” – LA CONDUTTRICE DI “BELVE”, DIVENTATO UN PROGRAMMA STRACULT SUI SOCIAL, SI CONFESSA: “I FIGLI? NON È SUCCESSO E NON MI MANCA, PENSO SI POSSA ESSERE FELICI ANCHE SENZA. IL MATRIMONIO? ME L’HANNO CHIESTO UN PAIO DI VOLTE MA MI SONO DATA ALLA FUGA” – “A SANREMO NON CANTERÒ NÉ BALLERÒ, SONO STONATA E NON SO MUOVERMI. AMADEUS MI HA SCRITTO UN MESSAGGIO CHIEDENDOMI SE POTEVAMO SENTIRCI. HO PENSATO SUBITO A SANREMO, MA PER UN PO’ HO TEMUTO CHE…”