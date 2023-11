FAN DEGLI SCAZZI REALI, RASSEGNATEVI: “THE CROWN” RISPARMIERÀ HARRY E MEGHAN, NON SPUTTANERÀ IL PRINCIPE ANDREA E NON “MOSTRERÀ” IL CAOS DOPO LA MORTE DELLA REGINA ELISABETTA – LA SESTA E ULTIMA STAGIONE SI SOFFERMERÀ SULLA MORTE DI DIANA, SULL’INCONTRO DI KATE E WILLIAM FINO AL MATRIMONIO DI CARLO E CAMILLA – FINO A ORA I WINDSOR SI SONO LIMITATI A BOLLARE COME “NON VERITIERI” MOLTI PASSAGGI DELLA SERIE. MA ORA CHE LE NUOVE PUNTATE GETTERANNO IL SALE SU FERITE ANCORA APERTE, IL RISCHIO QUERELA È DIETRO L’ANGOLO… - VIDEO

Il 16 novembre, giovedì prossimo, Netflix distribuirà la sesta stagione di The Crown. È l'ultima, non ce ne saranno altre. Racconterà la morte di Lady Diana, l'incontro tra William e Kate, il matrimonio di Carlo e Camilla e lì si fermerà. Harry e Meghan saranno risparmiati, così come il principe Andrea. Non ci saranno la morte della regina Elisabetta, né l'ascesa al trono di suo figlio. La serie cominciò il 4 novembre 2016, sette anni fa, e si concluderà dopo 70 puntate e altrettante ore di trasmissione. […]

Netflix e il suo autore, Peter Morgan, non possono andare oltre, perché il passaggio dal passato all'era contemporanea è troppo pericoloso e non sarebbe forse neppure apprezzato dal pubblico. Harry, Meghan, William e Kate hanno poi cominciato a querelare chi dice o scrive cose inesatte o spiacevoli sul loro conto, e c'è il rischio che non perdonino le inevitabili forzature. Carlo è diventato Re, Camilla è Regina, e non si può più trattarli con la insinuante leggerezza del passato.

[…] The Crown è stato uno degli spettacoli più sontuosi della storia dell'intrattenimento, con centinaia di protagonisti, decine di star, un ottimo testo, registi all'altezza e scenografie impeccabili. È stato anche uno dei più costosi: in media 13 milioni di dollari a episodio, quasi un miliardo complessivo. Ha vinto sette Golden Globe e otto Emmy, tutti meritati. La sesta serie sarà divisa in due parti, la prima di quattro puntate e la seconda, dal 14 dicembre, di sei. […]

La protagonista dell'ultima serie sarà però Lady Diana (ancora Elizabeth Debiki), nell'estate passata con Dodi Al-Fayed sullo yacht Jonikal e conclusa con il tragico incidente di Parigi che costò loro la vita. Si continuerà a dare la colpa ai fotografi, senza tenere conto di quanto le inchieste e i biografi più scrupolosi hanno nel frattempo appurato sulle responsabilità dell'apparato di sicurezza degli Al-Fayed, incapace di garantire alla principessa un autista sobrio, un'auto sicura e una protezione adeguata. Carlo, ancora interpretato da Dominic West, non farà una bella figura mentre annuncia la triste notizia ai figli nel castello di Balmoral.

[…] Il Guardian ha parlato di «storia falsificata», di «realtà strumentalizzata a scopo propagandistico» e di «vile abuso della libertà artistica». Il governo è intervenuto per fare inserire in ogni puntata l'avviso che si trattava di fiction e non di una fedele rappresentazione degli eventi. Ma milioni di persone seguendo la serie si sono convinte che le cose siano andate proprio in quel modo, che Margaret fosse una ragazzina viziata e viziosa, che Filippo abbia tradito la Regina, che Carlo sia stato crudele con Diana, che Elisabetta fosse cinica quando andava a rendere omaggio ai bambini morti in una frana.

Helena Bonham Carter, che ha interpretato la principessa Margaret in 18 episodi, si è augurata che la serie non vada avanti: «Ho amato la mia parte ha detto ma ora è diverso. Quando The Crown è iniziato era un dramma storico, ora si è scontrato con il presente». È stato bello, ma tutti pensano che sia meglio finirla qui.

