LA VERSIONE DI MUGHINI: "NON È POSSIBILE CHE LA JUVE FACCIA UN SOLO TIRO IN PORTA A PARTITA. NON CI POSSO CREDERE DI STARE ASSISTENDO A UNO SPETTACOLO COSÌ AVVILENTE, COSÌ UMILIANTE. CERTO È UNA SQUADRA CHE NON HA POGBA, NON HA CHIESA, HA UN PARENTE POVERO DI DI MARIA. E’ TUTTA COLPA DI MISTER ALLEGRI? SOLO UN PERFETTO CRETINO POTREBBE SOSTENERLO. STRANO CHE NESSUNO RICORDI UNO DEGLI SCUDETTI VINTI DA MAX, QUELLO IN CUI DOPO DIECI GIORNATE ERAVAMO IN ZONA RETROCESSIONE PER POI…"