FATE LARGO, C'È SPACEY! L’ATTORE RICOMPARE IN PIENA FORMA, IN UN’INTERVISTA CON TUCKER CARLSON, DOPO L’ASSOLUZIONE DALLE ACCUSE DI VIOLENZA SESSUALE – NEL LUNGO COLLOQUIO, KEVIN SPACEY SI CALA NEL RUOLO DI FRANK UNDERWOOD, IL PERSONAGGIO CULT DI “HOUSE OF CARDS”: “NETFLIX ESISTE GRAZIE A ME. IO HO DATO LORO UN SENSO, E LORO MI HANNO BUTTATO A TERRA” – E LANCIA SEGNALI SUL SUO FUTURO: “QUESTO VIDEO È SOLO L’INIZIO…” – VIDEO

Kevin Spacey è tornato. Per lo meno per Natale. L’attore e produttore cinematografico travolto dal 2017 dallo scandalo del #MeToo, ma assolto la scorsa estate dalle accuse di abusi mossegli da quattro uomini, è apparso in piena forma in un’intervista YouTube col presentatore americano Tucker Carlson.

Spacey indossava i panni di Frank Underwood, il personaggio che lo ha reso una star in tutto il mondo per l’interpretazione nella serie House of Cards. E proprio a quella serie-cult ha fatto riferimento nell’intervista, affermando fiero che, dal suo punto di vista, «Netflix esiste grazie a me». Una evidente allusione al primo successo planetario che House of Cards ha rappresentato per la piattaforma di streaming on demand. Peccato che questa l’abbia poi abbandonato quando sono iniziati per lui i problemi legali.

«Io ho dato loro un senso, e loro mi hanno buttato a terra», ha affondato il colpo Spacey, che per tutta la conversazione ha giocato sul filo dell’equivoco: era Underwood o parlare, o l’attore in carne ed ossa che lo ha interpretato? Risposta scivolosa, intenzionalmente.

[...] Carlson non ha potuto esimersi dal chiedere a Spacey-Underwood quando si sarebbe rimesso al lavoro. «Questo video è l’inizio, quest’intervista un po’ un mix tra un episodio e la realtà», ha risposto sornione l’attore.

