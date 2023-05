16 mag 2023 18:50

FATE SAPERE A FABIO FAZIO CHE I CONTI DI DISCOVERY SONO UN DISASTRO - LA MULTINAZIONALE, CHE POSSIEDE ANCHE IL CANALE NOVE SU CUI SBARCHERA’ IN AUTUNNO IL CONDUTTORE FUGGITO DALLA RAI, È ALLA PRESE CON TAGLI, PROGRAMMI FLOP E UN TITOLO IN CADUTA – NATO NELL’APRILE DEL 2022 DALL’ACQUISIZIONE DI WARNER DA PARTE DI DISCOVERY INC, IL COLOSSO DEI MEDIA SI RITROVA CON UN INDEBITAMENTO DI OLTRE 50 MILIARDI DI DOLLARI. COLPA SOPRATTUTTO DELLA DIFFICILE LOTTA CON I GIGANTI DELLO STREAMING, COME NETFLIX…