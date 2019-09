IL VERO PREZZO DEL LOW COST - RYANAIR HA CHIESTO AI SUOI PILOTI DI ANDARE IN CONGEDO SENZA STIPENDIO “PER IL BENE DELL’AZIENDA”, MINACCIANDO DI LICENZIARLI E PAVENTANDO UNA CRISI COME QUELLA DI THOMAS COOK - LE OPZIONI DATE AI PILOTI IN UNA LETTERA: IN ALTERNATIVA ALLE FERIE NON PAGATE, LA COMPAGNIA PROPONE UN TRASFERIMENTO IN UN’ALTRA BASE OPPURE...