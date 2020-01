WUHAN, UNA CITTA' MESSA IN QUARANTENA – PER CONTENERE L’EPIDEMIA DEL CORONAVIRUS STOP ALLA CIRCOLAZIONE DELLE AUTO – VIA ALLA COSTRUZIONE IN TEMPI RECORD DI UN OSPEDALE PER I MALATI - L’OBIETTIVO DELLE AUTORITÀ CINESI: COMPLETARE LA STRUTTURA IN SOLI 10 GIORNI. L’EDIFICIO AVRÀ MILLE POSTI LETTO - INTANTO E' STATA DISPOSTA L'EVACUAZIONE DEI CITTADINI USA