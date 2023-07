13 lug 2023 20:11

FAZIO, CHE STRAZIO! – FABIOLO PRESENTA LA NUOVA VERSIONE DI “CHE TEMPO CHE FA” SUL NOVE E PER LAGNARSI FA FINTA DI NON FARE LA VITTIMA: “NON MI SENTIRETE MAI DIRE UNA PAROLA CONTRO LA RAI. NON HO MAI DETTO CHE MI HANNO CACCIATO”. POI PERÒ SI LAMENTA PER UN TWEET DI SALVINI – È DA MAGGIO CHE DICE CHE NON VUOLE FARE IL MARTIRE, MA POI USA OGNI SCUSA PER FRIGNARE…