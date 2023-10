FAZIO, CHE STRAZIO PER SCANZI E TRAVAGLIO! – IL BOOM DI ASCOLTI DI “CHE TEMPO CHE FA” SUL NOVE CONVINCE LA RETE DISCOVERY A CAMBIARE I GIORNI DELLA MESSA IN ONDA DI “ACCORDI E DISACCORDI” DI LUCA SOMMI E CON LA PRESENZA DI ANDREA SCANZI E MARCO TRAVAGLIO – OLTRE ALLA DOMENICA, L’EX PROGRAMMA DELLA RAI AVRÀ UNA VERSIONE “WEEKLY”, MENTRE SABATO CI SARA’ “CHE TEMPO CHE FA - IL TAVOLO” – “ACCORDI E DISACCORDI” VERRA' SPOSTATO A...

Fabio Fazio fa il tris. L'esordio di Che Tempo Che Fa, per la prima volta in onda sul Nove, è stato un successo. E così la rete di Discovery ha deciso di triplicare gli appuntamenti con l'ex volto Rai. Ecco allora che oltre alla domenica, la trasmissione andrà in onda venerdì alle 22.45, subito dopo Fratelli di Crozza. In quella fascia oraria ci sarà la versione "Weekly" e sabato alle 18 Che Tempo Che Fa – Il Tavolo per rivedere i momenti più salienti della puntata precedente.

Le repliche di Fazio costringono Accordi e Disaccordi a cambiare giorno della messa in onda. Il programma che vede la conduzione di Luca Sommi e la presenza di Andrea Scanzi e Marco Travaglio si sposta nella prima serata del sabato. Una sfida apertissima con In Altre Parole di Massimo Gramellini, che ben sta performando nel sabato sera di La7. Dietro alla scelta del canale, i risultati ottenuti da Che Tempo Che Fa nel suo debutto.

Gli ascolti sono stati infatti del 10.5 per cento nella prima parte (8.8 l'anteprima), 8.2 nella seconda e il 5.7 con Che Tempo Che Farà, affidato allo stesso Fazio e a Nino Frassica. Dati che promettono bene, tanto dal triplicare gli appuntamenti. […]

