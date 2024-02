FAZIO FA UN ALTRO COLPACCIO - MARTIN SCORSESE SARA' OSPITE DI "CHE TEMPO CHE FA", SUL NOVE, DOMENICA PROSSIMA - UN ALTRA ESCLUSIVA PER "FABIOLO", CHE DOMENICA OSPITERÀ ANCHE IL RAPPER GHALI, AL CENTRO DELLE CRONACHE PER IL SUO "STOP AL GENOCIDIO" PRONUNCIATO A SANREMO, CHE HA MESSO IN IMBARAZZO LA RAI. E DISCOVERY GODE... - VIDEO

È uno dei più acclamati registi della storia del cinema, questa domenica a #CTCF avremo l’onore di ospitare il Premio Oscar @martinscorsese_ pic.twitter.com/d2Ya1DYeoy — Fabio Fazio (@fabfazio) February 14, 2024

MARTIN SCORSESE OSPITE A CHE TEMPO CHE FA

(ANSA) - Il Premio Oscar Martin Scorsese è ospite a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio domenica 18 febbraio sul Nove e in streaming su discovery+. Il suo ultimo film, Killers of the Flower Moon, con protagonisti i Premi Oscar Robert De Niro e Leonardo DiCaprio, con Lily Gladstone (nomination all'Oscar come migliore attrice protagonista) e Jesse Plemons, è candidato a 10 premi Oscar (tra cui Miglior film e Miglior regia) e a 9 Bafta.

Il film, tratto dal celebre, omonimo, bestseller di David Grann e scritto da Scorsese con il Premio Oscar Eric Roth, è un thriller basato su una vicenda realmente accaduta negli anni Venti, nel crepuscolo del Vecchio West, passata alla storia con il nome di "regno del terrore", quando decine di membri Osage furono assassinati in circostanze misteriose dopo la scoperta del petrolio nelle loro terre, che li aveva resi da un giorno all'altro immensamente ricchi.

fabio fazio che tempo che fa su canale nove 1

Gli Osage divennero oggetto di interesse, manipolazione, inganno e infine di una violenza oscura e brutale, tanto che nel 1923 l'Fbi creò una squadra speciale per avviare un'indagine. Universalmente riconosciuto come uno dei più grandi maestri della storia del cinema, Martin Scorsese in oltre sessant'anni di straordinaria carriera ha firmato più di sessanta pellicole, tra cui numerosi capolavori entrati nell'immaginario mondiale come "Taxi Driver" (1976), "New York, New York" (1977), "Toro scatenato" (1980), "Re per una notte" (1982), "Il colore dei soldi" (1986), "L'ultima tentazione di Cristo" (1988), "Quei bravi ragazzi" (1990),

MARTIN SCORSESE

"Cape Fear - Il promontorio della paura" (1991), "Casinò" (1995), "Gangs of New York" (2002), "The Aviator" (2004), "The Departed - Il bene e il male" (2006), "Shutter Island" (2010), "The Wolf of Wall Street" (2013), "The Irishman" (2019), vincendo innumerevoli riconoscimenti internazionali tra cui una vittoria e quindici candidature agli Oscar, quattro Bafta, tre Golden Globe, il Cecil B. DeMille Award, una Palma d'Oro e la Carrosse d'or al Festival di Cannes, due David di Donatello speciali, tre Emmy Awards, un Grammy e molti altri premi in tutto il mondo.

martin scorsese papa francesco fabio fazio e luciana littizzetto che tempo che fa nove 3 I VIDEO DI MARTIN SCORSESE SUL PROFILO DELLA FIGLIA FRANCESCA leonardo dicaprio martin scorsese robert de niro martin scorsese papa francesco