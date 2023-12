I FEDELI SCAPPANO E LE CHIESE SI RICONVERTONO: PRESENTAZIONI DI LIBRI E CONCERTI ROCK (MANCA LA SAGRA DELLA PORCHETTA) – PATTI SMITH IERI SERA HA INCANTATO I FORTUNATI CHE SONO RIUSCITI A ENTRARE A DUOMO DI SIENA, IN UN LIVE FINANZIATO DALLA DIOCESI LOCALE. GIÀ IN PASSATO LA ROCKSTAR AVEVA “PROFANATO” LUOGHI SACRI (NEL 2012 UN MEMORABILE READING MUSICALE AD AREZZO). MA ORMAI NON C’È PIÙ RELIGIONE, COME DIMOSTRA L’OSTENSIONE DI DRAGHI A SANT’IGNAZIO DI LOYOLA, A ROMA, PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI CAZZULLO… - VIDEO

Vita intima, artistica, spirituale: tutto tradotto in note. Un’armonia unica quella che ha incantato il pubblico nella cattedrale di Siena. Tutto esaurito per l’esibizione della grandissima cantante e poetessa Patti Smith.

La sacerdotessa del rock è stata protagonista [...] dell’iniziativa di Opera della Metropolitana e Arcidiocesi di Siena “Musica per la pace” [con] [...] il concerto ‘Patti Smith – A Tour of italian days’. Il racconto di un viaggio tra luci, colori e suoni. Grande emozione per uno spettacolo davvero unico. Il tour di Patti Smith accompagna la pubblicazione del libro ‘A Book of Days’ uscito per Bompiani e già bestseller in tutto il mondo. [...]

Dopo aver ospitato la “voce” di Noa, in occasione di “Musica per la pace 2022”, l’Arcidiocesi di Siena – Colle di Val d’Elsa – Montalcino e l’Opera della Metropolitana di Siena sono liete di presentare l’evento 2023 “Patti Smith – A Tour of italian days”, in programma lunedì 11 dicembre alle ore 21.15 presso la Cattedrale di Santa Maria Assunta.

Un evento internazionale, offerto anche quest’anno da Opera Laboratori per la Città di Siena, che consentirà al pubblico di ascoltare i brani che hanno reso Patti Smith l’artista moderna che conosciamo: febbrile, inesausta, attenta alla ricerca di verità sempre più profonde. “A Tour Of Italian Days” di Patti Smith è un tour che accompagna la pubblicazione del libro “A Book of Days”, uscito per Bompiani e già Bestseller in tutto il mondo.

«Volevo fare un libro - ha dichiarato Patti Smith in una recente intervista al New York Times - che, pur prendendo in considerazione alcuni aspetti politici, desse alle persone un momento di sollievo. Non possiamo ignorare ciò che accade nel mondo, dobbiamo essere consapevoli e impegnati, ma abbiamo anche bisogno di tempo per pensare ad altre cose o per usare la nostra immaginazione».

patti smith a siena davanti all affresco del buongoverno

Gli eventi di Patti Smith sono un vincente mix tra passato e presente, capace di guardare al futuro in tutte le sue sfumature. Questa riuscita commistione è l’ennesima prova della sua capacità di presentarsi come un’artista completa, motivo per cui è entrata di diritto tra i personaggi chiave della musica, letteratura e arte sia del ventesimo sia del ventunesimo secolo.

La serata inizierà con una riflessione di Sua Eminenza il Cardinale Augusto Paolo.

