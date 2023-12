Video di Anita che apostrofa Bea con “Questa stronza, puttana”. Solo perché si è seduta nel posto dei divanetti che crede sia riservato a lei. #grandefratello #Grandefratello pic.twitter.com/Mql4AALnfR — Volver.? (@VolverXXIII) October 26, 2023

Lo speaker Federico Russo ha rivelato a “Radio Deejay” di quando incontrò Scarlett Johansson in aereo e si scambiarono il numero di telefono: “La settimana dopo lei è a Roma e mi dice “Perché non usciamo e andiamo a cena insieme?”. Ma poi arriva con il suo fidanzato bellissimo, Josh Hartnett. Quindi niente, ci divertiamo ma quel sogno “Notting Hill” sfuma”.

Che signora Anita Olivieri, la bulla dalle tre lauree del Grande Fratello. E anche questa gliela faranno passare...Ha dato della “puttana” a Beatrice Luzzi. Questa sarebbe la nuova linea soft. Non si è mai visto niente di simile in nessun’ altra edizione. Che Pier Sivio intervenga.

E poi in video Anita dice che si metteva d’accordo con l’autore/autista e che non sarà eliminata: questa è una scorrettezza esagerata.

Michele Morrone, il manzo della serie erotica 385 Giorni, in pratica le 50 Sfumature de’ noantri, e la gieffina Greta Rossetti hanno avuto una storia pubblicata online grazie ai fan di Temptation Island. La “discreta” ragazza disse: “La frequentazione con Michele la state tirando fuori voi, io l’ho vissuta in maniera totalmente privata. Se avessi voluto visibilità l’avrei tirata fuori da tempo e io in primis“.

Ora al GF si è invaghita di Vittorio Menozzi che si è perà rifiutato di baciarla: “Non sono uno che si dà da fare la prima sera”. Maddaloni ha pressato il modello: “Senti, ma tu mi vuoi dire che non fai nulla con una donna la prima notte?” Il fatto che Vittorio non baci gente a caso o non provi attrazione per una donna seppure fisicamente bella non lo rende matematicamente gay. Greta ha invece baciato per gioco la rivale Perla e poi ha detto: “…se mirko mi dice esci, io sabato esco con lui”.

Non solo Nicoló Zaniolo nel cuore di Soleil Sorge? Secondo una gola profonda, l’opinionista frequenterebbe un imprenditore napoletano che giá è stato avvistato con una showgirl divorziata e poi con un’altra soubrette bionda...

Rebecca Staffelli si é svegliata e ha attaccato via social Sara Ricci: “Sono un po’ scioccata dall’atteggiamento di Sara, da diva, da superiore, altezzosa… Non mi ha fatto impazzire. Poi trovo che sia veramente poco elegante dire a qualcuno ‘io sono più famosa di te (alla Luzzi), ho un’immagine e una carriera alle spalle che tu non hai quindi non puoi capire’”. Ma cosa ha fatto Sara Ricci? Chi la conosce?

Rosanna Fratello all’uscita dalla casa del Grande Fratello lancerá una canzone che era stata scritta per Mina. Il titolo é Cheesecake ed é molto erotica.

Al Capodanno di Rai Uno, presentato da Amadeus, parteciperanno Patty Pravo, come contentino dopo l’esclusione dal Festival di Sanremo, Cristiano Malgioglio, i Ricchi e Poveri, Annalisa e Dargen D’Amico.

“Eros Ramazzotti smentisce categoricamente quanto pubblicato dal settimanale Diva e Donna. L’articolo rappresenta una realtà falsa artatamente e maliziosamente modificata con l’utilizzo tendenzioso di normalissime immagini di un rinfresco familiare. Tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker nessun ritorno di fiamma, nessun riavvicinamento, nessuna nuova storia”.

Al Grande Fratello, Rosy Chin e Federico parlano di Anita e una voce in regia esclama: “sta parlando di Anì con quella”. L’ autore è geloso di Anita?

