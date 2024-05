Alberto Dandolo per Oggi – www.oggi.it

L'ultimo presunto flirt di Fedez pare essere la bionda Ludovica Di Gresy, figlia di una ricca famiglia della borghesia milanese. I due sono stati infatti immortalati nei giorni scorsi in un video in cui si vede il rapper invitarla ad appartarsi per continuare il discorso con più tranquillità.

Tra loro, che si conoscono già da qualche tempo grazie ad amicizie comuni, pare sia scoppiata una incontenibile passione .Da Los Angeles, dove è in trasferta per lavoro, invece Chiara Ferragni a detta di persone a lei vicine si è fatta una grassa risata dopo aver appreso la notizia. Avrebbe anche commentato: "cosa non si fa per apparire e per indirizzare l' attenzione su cose fatue". "Durante una giornata di trekking ha poi immortalato e postato la foto di due anziani che affrontano una salita mano nella mano con il commento "Life Goals" (Obiettivi della vita). Una chiara frecciata all'ex marito!

Milly Carlucci è alle prese con il suo nuovo show L' Acchiappatalenti che andrà in onda in prima serata su Rai 1 a partire dal prossimo 10 maggio. La instancabile conduttrice però è anche alle prese con la formazione del cast della prossima edizione di Ballando con le stelle di cui è a un passo dall'ingresso Belen Rodriguez (le trattative sono ad uno stato avanzato ndr). Forse non tutti sanno che il sogno di Milly è quello di "arruolare" come ballerina anche la storica antagonista della showgirl argentina : Nina Moric. È noto che tra Belén e l'ex moglie di Fabrizio Corona non corra buon sangue. Nina cederà al corteggiamento di Milly o preferirà non condividere la scena con la sua "nemica" pubblica?

La candidatura al Parlamento europeo del generale Roberto Vannacci ha come è noto suscitato non poche polemiche. Il militare e neo scrittore gode però della stima incondizionata di una fan d'eccezione : la showgirl di origini congolesi Sylvie Lubamba. Leghista della prima ora, la irrequieta Lubamba segue in tutta Italia le presentazioni del discusso libro del generale "Il mondo al contrario". Ma c'è di più : tra i due è nato un grande feeling intellettuale che potrebbe trasformarsi in una vera e propria collaborazione lavorativa.

Persone molto vicine a Vannacci fanno trapelare il possibile ingresso di Sylvie in qualità di consulente nello staff di comunicazione del generale una volta eletto. Quale miglior modo per mettere a tacere le accuse di razzismo a lui rivolte se non assumere una ragazza di origine africana?

Tutto è cominciato con la Maionchi (scopritrice e poi discografica per alcuni anni di Tiziano Ferro ndr) ) , che, ospite di Francesca Fagnani a 'Belve', ha raccontato: "Tiziano Ferro non ha capito la fortuna di avermi incontrata.

Non ha pensato che sia io che mio marito l’abbiamo aiutato ad essere quello che alla fine, in parte, è". In un lungo post sui social, il cantante ha poi replicato rivelando l'amarezza per le parole della ex manager che per prima si accorse del suo talento."Ti sono sempre stato grato.. ma perché questo? Perché adesso?", ha scritto Ferro.

Dopo aver replicato in questo modo, il cantante ha poi aggiunto alcune stories sul suo profilo Instagram assai eloquenti. Tra cui un articolo in cui si parla delle condizioni che gli sarebbero state imposte da Mara : non dichiarare di essere gay e l'obbligo di perdere peso. Insomma se vuoi essere famoso e far soldi devi essere etero e magro.

La querelle ha infiammato non solo i social e la stampa ma anche la comunità gay italiana che in merito appare assai divisa. In molti infatti sostengono che le imposizioni della Maionchi a Ferro siano un vero e proprio ricatto morale per fini economici, altri invece danno a Tiziano la responsabilità di non aver voluto dire "no" alla Maionchi e di aver preferito vivere nella menzogna pur di diventare una star milionaria.

"Chi mente a sé stesso e presta ascolto alle proprie menzogne, arriva al punto di non distinguere più la verità, né in sé stesso né intorno a sé". A scrivere la citazione di Fedor Dostoevskij è Amadeus, che posta le parole sibilline, nelle sue stories di Instagram. La frase del conduttore è una frecciata all'ex manager Lucio Presta, dopo la sua recente intervista al 'Giornale' in cui ha parlato del rapporto tra lui e Amadeus descrivendolo come uomo irriconoscente e professionista con lacune.

Tutto nasce dall'addio di Amadeus a Presta e dal suo passaggio dalla Rai al Nove. Secondo quanto risulta ad Oggi l'addio a Presta e alla Rai da parte di Amadeus ha ragioni più profonde: il conduttore non avrebbe più sentita tutelata la sua libertà in questa nuova Rai meloniana.

È uno dei mezzobusti più amati e popolari. È molto stimata da Piersilvio Berlusconi che oltre a riconfermarla in uno show di prima serata potrebbe anche affidarle un programma tutto suo. Chi è?

