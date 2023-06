Fedez risponde dopo il video di Luis Sal pic.twitter.com/0kyoeiME1y — Trash Italiano (@trash_italiano) June 8, 2023

Luis Sal rompe il silenzio sulla prolungata assenza dal podcast Muschio selvaggio, che conduceva con Fedez, un giorno dopo la versione del rapper su quanto accaduto. […] «Non doveva essere un altro luogo in cui si parlasse di Fedez ma col passar del tempo queste premesse vengono a mancare. Gliel’ho fato notare in tanti modi, da amico, e gliel’avete fatto notare anche voi nei commenti», […]. «Mi sono sentito emarginato nel mio stesso progetto, mi sentivo di non essere ascoltato né nella parte creativa né in quella esecutiva perché agiva senza coinvolgermi su tanti aspetti. Mi chiedeva scusa e continuava a farlo», aggiunge.

La rottura nel 2023

Come ha spiegato anche Fedez nel suo video, Luis Sal non era d’accordo con il progetto legato a Sanremo. «Ma alla fine ci siamo andati», sottolinea il 25enne, «come l’ho assecondato in tantissime altre cose. Ma quando si trattava di ascoltarmi, niente». Nel 2023, dopo l’esperienza di Sanremo, Sal e Fedez avrebbero avuto un confronto sulla direzione del progetto. [...] Fedez propone quindi al creator di prendere una pausa, per poi sollecitarlo a trovare una soluzione: «Non mi trovo più nel progetto, non c’è equilibrio e sembra solo il podcast di Fedez», la risposta del collega. [...] per Sal era evitabile trovando una soluzione di compromesso, Fedez si sarebbe rifiutato. «Non puoi togliermi il mio podcast», avrebbe detto, «sei un ingrato di merda, non farti più vedere a Muschio». Il rapper avrebbe quindi dato mandato ai suoi legali per risolvere la questione.

La puntata di addio

«È stata l’ultima interazione diretta tra me e Federico», spiega Sal, «poi vengo contattato da un suo collaboratore che mi informa della registrazione di una nuova puntata del podcast». La puntata viene registrata e nei commenti esplode il caso: Sal non c’è. Ed ecco che Fedez avrebbe quindi proposto una soluzione. Sal gli avrebbe dovuto vendere le sue quote: avrebbero registrato una puntata, con un testo concordato in cui Sal si sarebbe dovuto scusare per l’assenza. Fedez lo avrebbe pagato, con obbligo di riservatezza, e avrebbe comprato il suo 50 per cento. [...] «Non avrei voluto far parte di questo giochino», conclude Sal, «lui è molto bravo a farlo. Ma io non voglio giocare. Dillo alla mamma e dillo all’avvocato».

2. FEDEZ RISPONDE A LUIS SAL: “VOLEVI USARMI COME BANCOMAT. HAI SMESSO DI PAGARE E HAI LASCIATO DEBITI”

Poche ore dopo il video di Luis Sal, pubblicato sul canale Youtube di Muschio Selvaggio, è arrivata la replica di Fedez, […] In alcune storie Instagram, il rapper ha ammesso che la "favoletta dell'egocentrico che sfrutta il povero Luis è vera", ma non del tutto:

Il video in cui spiegavo l'assenza di Luis non puntava in alcun modo a buttare me**a su di lui, a differenza del video che lui ha pubblicato oggi. Se questo senso di oppressione che avevi nei miei confronti era latente da così tanto tempo, perché hai deciso di fondare società insieme a me, due settimane prima di lasciarla? Chiedendomi poi 600mila euro per una società che non vale nemmeno la metà di quei soldi, vietandomi di dare delle spiegazioni tramite il tuo manager e minacciando di raccontare la tua verità se io avessi osato semplicemente dire che tu avessi abbandonato il podcast per dedicarti ad altri progetti.

Fedez ha spiegato poi che Luis, nel momento in cui ha deciso di abbandonare la società fondata insieme non molto tempo fa, ha smesso anche di pagare gli affitti e gli stipendi delle persone che lavorano con loro, lasciandolo con dei debiti e continuando a guadagnare dalle visualizzazioni del podcast. […]

Ma facciamo fina che tu sia la vittima e io il carnefice. Ma Luis, siamo delle persone adulte, quando si ha una società non si può andare via rompendo il giochino e sbattendo la porta perché "mi sono stufato". Da quando hai deciso di abbandonare il podcast, hai smesso di pagare gli stipendi di persone che non sono multimilionarie come me e come te, hai smesso di pagare gli affitti, hai lasciato dei debiti nei mie confronti e, nonostante questo, continuavi a guadagnare soldi dalle visualizzazioni senza fare un ca**o. Quindi, anche se tu avessi avuto tutto le ragioni del mondo per andare via, non ci si comporta così perché si onorano gli impegni, soprattutto nel rispetto di persone che lavorano e campano solo grazie a questo lavoro, ma soprattutto si danno delle risposte al pubblico e non si impedisce al tuo partner di dare delle risponde semplicemente perché tu vuoi far leva sulla pressione della gente e utilizzarmi come se fossi un bancomat.

Tutti i testi che sono stati inviati dall'avvocato di Luis io non li ho mai accettati proprio perché ci tenevo che ognuno potesse dire la sua e soprattutto credo sia pacifico il fatto che nessuno abbia limitato la tua libertà di espressione visto che il video è online, hai potuto dire quello che volevi. Visto che rivendichi che il podcast sia ancora tuo, hai il diritto di usufruire di questo canale, ma avresti anche dei doveri che non stai rispettando .

Per quanto riguarda le accuse di Luis sul carattere di Fedez, il diretto interessato ha così risposto:

È assolutamente vero, non ho mai nascosto i miei difetti però cerco di lavorare in tale senso, anche tramite il podcast e sopratutto anche tramite il podcast continuerà a lavorare, anche senza Luis perché ho preso degli impegni nei confronti di persone che lavorano per noi, soprattutto perché mi piace farlo. Sono disposto a prendermi le mie colpe e mie responsabilità, mi auguro che dell'atra parte ci sia la stessa volontà. "

3. SELVAGGIA LUCARELLI SULLO SCAZZO LUIS SAL-FEDEZ

A parte che questa roba rasenta la genialità per lo stile con cui è stata realizzata, vorrei fare alcune osservazioni: mentre Fedez ha fatto un video mezzo piagnucolante tentando di passare come al solito per vittima di malvagità altrui, Luis ha usato intelligenza e ironia confermando la sensazione comune su chi tra i due fosse quello intelligente in Muschio selvaggio. Poi, Luis Sal è il primo ex collaboratore e ex amico di Fedez che dopo la solita dinamica di liti e rancori con cui finiscono tutti i rapporti di Fedez, anziché scomparire con la coda tra le gambe, affronta il bimbomikia frontalmente, con un certo coraggio.

Interessante il fatto che Luis dia sostanzialmente a Fedez del prevaricatore nelle collaborazioni professionali e del bimbominkia che scomoda mamma e avvocati nella gestione del conflitto. Infine, fa molto ridere l’idea che il bimbomonkia l’abbia menata per secoli sul suo diritto di portare testi in Rai senza censure e controlli preventivi e poi chieda a Sal di spiegare l’accaduto scusandosi e con un testo concordato. Ci sarebbe da aggiungere altro, e cioè come sia possibile che ci sia ancora gente che ha voglia di collaborare con questo egoriferito incapace di lasciare spazio a chiunque, dalla moglie a Sanremo al suo socio in un podcast e forse pure alla vecchietta sull’autobus.

Come dicevo in un podcast, Fedez è una falena: ha bisogno della luce altrui per orientare la bussola del suo successo. Esaurito un neon, ne cerca un altro, sbattendo sempre la porta, in un ciclo infinito di accuse e rancori. Spero che Fedez non se la prenda. Nel caso, chiami LA MAMMAAA chiami L’AVVOCATOOOOOO.

