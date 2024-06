24 giu 2024 18:29

FEDEZ O MALA-FEDEZ? – IL RAPPER SCAZZA CON REBECCA PECORI, GIORNALISTA DEL PROGRAMMA “FARWEST” (IN ONDA STASERA SU RAI3) E NON RISPONDE A ALLE DOMANDE IN MERITO ALLA SUA BENEFICENZA PER I TERREMOTATI DI AMATRICE – IL VIDEO DELLA LITIGATA TRA I DUE È DIVENTATO VIRALE SUI SOCIAL E, CILIEGINA SULLA TORTA, CHIARA FERRAGNI LO HA AGGIUNTO TRA I SUOI FILMATI DI TIKTOK PREFERITI - LA DIFFIDA DEI LEGALI DI FEDEZ AL PROGRAMMA - VIDEO