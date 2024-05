29 mag 2024 13:28

FEDEZ O MALAFEDEZ? “DICI CHE SONO UN BASTARDO MA PER TE NON CAMBIO” - LA NUOVA CANZONE DEL RAPPER È UNA DEDICA A CHIARA FERRAGNI? - FEDEZ HA SCRITTO UN BRANO DAL TITOLO "SEXY SHOP" IN COLLABORAZIONE CON EMIS KILLA SULLE DINAMICHE DI UNA STORIA “INFINITA CHE POI È FINITA” – “L’AMORE NON SI FA NEI SEXY SHOP, SEI STATA COME UN JACKPOT NELLE SLOT E DOPO MI HAI MANDATO KO” – IL COMMENTO DI PAOLO GIORDANO – LA FRECCIATONA DI CHIARA FERRAGNI A FEDEZ COME “NAPOLEONE” - VIDEO