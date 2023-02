GRANDE BORDELLO: ATTILIO ROMITA E LA SLINGUAZZATA CON NICOLE MURGIA CHE DI CERTO NON PIACERA ALLA SUA (EX?) COMPAGNA MIMMUZZA.

FEDEZ NON SA PIÙ DOVE INFILARE LA LINGUA: “VORREI BACIARE IN BOCCA STEFANO COLETTA.

Ivan Rota per Dagospia

Alberto Matano va in estasi mentre vede cantare Carla Bruni: “Come dice lei “splash” non lo dice nessuno”. Il riferimento é alla canzone Splash di Colapesce e Dimartino, di cui la Bruni é stata la guest star a Sanremo.

Alfonso Signorini “basito” per un tweet in cui gli chiedevano se nello studio del GF Vip ci fossero le stesse luci di Barbara D’Urso. A proposito della conduttrice, stasera debutta al Teatro Nazionale a Milano con la pièce Taxi a due Piazze diretta dalla grande Chiara Noschese.

Il Fedez-pensiero per San Valentino: “Ragazzi devo fare delle confessioni, vorrei baciare in bocca il direttore di Rai Uno, Coletta (é direttore dell’intrattenimento prime time Rai, ma il rapper non lo ha ancora capito).Sì vorrei baciare in bocca Coletta…Per fare una cosa fatta bene dovrei dirgli ‘posso darti un bacio in bocca? ’Perché siccome si è dissociato da me, io invece vorrei associarmi a lui. Cioè lui si è dissociato dal gesto che ho fatto, io invece vorrei associarmi a lui con un bel limone”.

All’inizio del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi, l’opinionista con il tablet, rivela di essere in crisi con il fidanzato Pierpaolo Pretelli e di aver bisogno di un periodo di riflessione. Solo che oggi saranno insieme (da separati!) per un evento a Napoli, ma non saranno soli: con loro “cupido” Signorini.

Giulia Salemi ha fatto poi un appello che ha dell’ improbabile chiedendo di rispettare la loro privacy in questo momento così delicato: "So che siamo una coppia nata sotto le telecamere ed è difficile chiedere di rispettare la privacy. Però mi auguro che questa cosa accada". Mentre parlava il fidanzato rimaneva muto mentre Soleil Sorge si é messa a ridere: i due presentavano in contemporanea il GF Vip Party…

Attilio Romita, eliminato definitivamente dal GF Vip, ieri sera scatenato contro la coppia formata da Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria: l’ex mezzobusto, che poteva chiudere più degnamente la sua carriera, ha detto che i due stanno insieme solo per il gioco altrimenti vengono eliminati e che la bambola assassina gli avrebbe detto che appena escono sfanculerà Donnamaria.

La mamma di Edoardo Tavassi, attrice mancata, vuole denunciate Attilio Romita per aver detto il figlio che é a capo di un’organizzazione mafiosa ( intendeva il gruppo del GF Vip). Brutta serata per Romita che, dopo il super limone con Nicole Murgia, viene “perculato” da Signorini: il concorrente aveva detto che non ha potuto mostrarsi per come é veramente e Alf gli ha detto che é stato lui a mettere paletti: primo non parlare della figlia, poi dell’ex moglie, poi della compagna. Lo invita quindi ad andare in studio a raccontare la sua vita nelle prossime serate.

Sembrava uno scherzo, invece no: Pamela Prati se l’é veramente presa con Carmen Russo che da tempo non la sceglie per i balletti ( le ha preferito persino Gegia) . La Russo da paracula dice: “Visto che sei nervosetta, la prossima puntata facciamo un balletto di sole donne”. Gira una battuta: hanno litigato perché non ballano, ma vengono sollevate e la Prati é arrivata più in alto…

Ai confini della realtà. Chiara Ferragni ha ringraziato su Instagram quello che è stato per quattro mesi il suo angelo custode ovvero Federico Stefanelli. Si tratta di un coach di public speaking, in pratica colui che aiuta le persone a saper parlare in pubblico,che ha seguito passo passo l’influencer. Visti i risultati, non sappiamo se Stefanelli sia contento di essere stato citato. Ferragni avrebbe avuto più bisogno di un insegnante di dizione…

Se volevano superare la barriera del trash al GF Vip ci sono riusciti: al GF Vip Sarah Altobello riceve la visita del suo manager Tony Toscano sopra un cavallo bianco: la gieffina dice ;”Sono single, Tony per me è ancora di più dell'amore. Ha fatto tanto per me, mi sostiene, mi supporta e sopporta.". Poi Sarah, di fronte alla proposta di matrimonio, ha risposto: "Ci devo pensare, magari un domani". "Non voglio la risposta adesso", ha risposto il cavallerizzo.

La frase della serata al GF Vip é di Luca Onestini,ancora arrabbiato per il bacio che la sua ex Ivana Mrazova ha dato a Andrea Maestrelli, che risponde alla donna che gli dice di esprimere quello che pensa: “Non é che non riesco a non tirarlo fuori…”

Daniele Del Moro ha sbroccato questa notte nel confessionale dopo essere stato accusato di aver trattato male la sua “ex” Martina Nasoni : “Sono stanco di prendermi tutto addosso che poi non ho fatto nulla. Allora preferivo starmene a casa mia. Perché io di beccarmi la merda addosso non ne ho voglia e poi vedere le persone che dicono che parlo male e che la tratto a pesci in faccia. Ma vaffanculo.”. Oriana Marzoli che urla, dice parolacce e parla in spagnolo, ma che lui chiama “la mia tatiana” ha sentito tutto. Forse é meglio che il ragazzo torni a casa. A casa sua.

Al televoto Antonella Fiordelisi , Antonino Spinalbese, Nikita Pelizon e Oriana Marzoli . Quella mente di Spinalbese sta preparando una strategia per provare a far scontrare Oriana e Nikita al televoto con le prossime nomination…

Al Lucid a Palazzo Bagatti Valsecchi a Milano, un nuovo Cenacolo Artom in onore di Tommaso Sacchi, assessore alla cultura del Comune di Milano. Sacchi ha elogiato l’essere trasversale di Arturo Artom che riesce a unire mondi diversi. L’assessore ha illustrato i nuovi progetti e a sorpresa ha suonato alle tastiere accompagnando Roberta Ruiu, ex Lollipop ora in uscita con un nuovo progetto, in una versione di Let it Be che neanche Marco Mengoni a Sanremo…

Sfida ad alti livelli canori a Tale e Quale Show: Valeria Marini imiterà Nilla Pizzi mentre Alba Parietti vestirà i panni di Dalida. Ne vedremo delle belle venerdí con Cristiano Malgioglio in giuria…

