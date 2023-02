Io comunque in questo video riesco solo a soffermarmi su Ama che si piega in due dalle risate e spinge Fedez a parlare con Chiara dietro le quinte tipo "mo so cazzi tua" VI PREGO AHAHAH#sanremo23 #Fedez #Ferragni pic.twitter.com/zVPl9GoM1Z — asoci_ale (@its_al3ssia) February 12, 2023

Estratto dell'articolo di Fabrizio Roncone per il “Corriere della Sera”

ferragni fedez osho

Sul palco di Sanremo, in diretta tv, davanti a 12 milioni e 256 mila italiani, hai pomiciato con uno carico di piercing e rossetto che si fa chiamare Rosa Chemical.

Questo Rosa Chemical, pseudonimo di Manuel Franco Rocati, è un rapper — diciamo così — fluido. Chicchissimo, ha fornito dettagli: «Io ho messo la lingua... e lui c’è stato».

Non si capisce ancora bene se lo stupore di tua moglie, Chiara Ferragni, sabato notte, sotto lo sguardo soddisfatto di Amadeus — «Che hai combinato?» — fosse sincero. Sappiamo che siete spregiudicati, formidabili nella cura dei dettagli, capaci di apparecchiare qualsiasi scena. E comunque al Festival è difficile che accada qualcosa di non previsto.

Il punto è un altro.

È che questa 73esima edizione doveva essere la sua. E, invece, adesso è ufficiale: te la sei presa tu.

fedez ferragni

Fedez, mi sa che hai un problema. Dentro casa.

(...)

Invece hai pensato a tutto tu, Fedez.

Hai fatto tutto da solo.

Ragazzaccio.

Avevano scritto che, in fondo, per Chiara sei un po’ il terzo figlio. Ingenuo, spontaneo, un Gongolo di Buccinasco.

Che perfidi. Non hanno capito chi sei davvero. Di che astuzia feroce sei dotato.

MEME SU FEDEZ E ROSA CHEMICAL

Per cominciare: hai intortato alla grande i dirigenti Rai facendoti invitare nonostante il bordello che gli avevi scatenato al concerto del Primo Maggio 2021, quando denunciasti un loro tentativo di censurare il tuo intervento, in cui accusavi il centrodestra, e la Lega in particolare, di essere ostile al tema dei diritti civili. Quando mercoledì sera sei comparso in collegamento dalla nave Costa Smeralda, ormeggiata davanti a Sanremo, pensare che l’avresti fatta grossa è stato automatico. E infatti: durante la tua esibizione in freestyle, oltre a martellare con frasi toste, hai pure strappato l’ormai celebre foto del vice-ministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami, il tipo di Fratelli d’Italia che va alle feste di addio al celibato vestito da ufficiale delle SS. Li hai fatti saltare sulla poltrona. Hai costretto Stefano Coletta, il responsabile del Prime Time, a dissociarsi con parole di ghiaccio. L’ad Carlo Fuortes aveva sul volto una disperazione caravaggesca. Eri già dentro molti editoriali e sull’orlo di un’interrogazione parlamentare. E ti saresti potuto accontentare. Invece, venerdì, duettando con gli Articolo 31, ti sei rivolto direttamente alla premier. E le hai urlato: «Giorgia, legalizzala!».

IL BACIO TRA FEDEZ E ROSA CHEMICAL

La polenta? Ti sei fatto prendere la mano, ti sei messo — di nuovo — a fare politica. Quelli del Pd, dopo aver pensato che Amadeus potesse essere il vero leader dell’opposizione, tutti un po’ ringalluzziti, dettavano dichiarazioni a tuo sostegno: «Fedez dev’essere libero di esprimersi...». E anche di baciare. La pomiciata con Rosa Chemical l’avevi preparata, puoi dircelo (tra l’altro, gira un video in cui ne parlate durante una puntata del tuo podcast «Muschio Selvaggio»). Perché la verità è che volevi stravincere: ma non a Sanremo, dentro casa. Con tua moglie. Che è un brand mondiale, un media, un canale, una notizia vivente. Volevi dimostrarle che ci sei pure tu. Che se vuoi, se decidi: beh, insomma, no? Ci sei riuscito. Però, adesso, non fare lo stupido. Fatti perdonare. E dai un bacio anche a lei.

