FEDEZ TORNA IN RAI: TUTTO E’ PERDONATO! DANDOLO SU "OGGI": IL RAPPER RACCONTERÀ LA FINE DEL MATRIMONIO CON CHIARA FERRAGNI A “BELVE” DI FRANCESCA FAGNANI - DOPO LE SPARATE DEL PRIMO MAGGIO E LA LIMONATA CON ROSA CHEMICAL A SANREMO, LA RAI AVEVA BLOCCATO L’INTERVISTA DI FEDEZ A "BELVE" LO SCORSO ANNO. ORA È CERTO CHE FEDEZ SARÀ OSPITE NEL PROGRAMMA DELLA FAGNANI (IN ONDA DAL 2 APRILE). LA SFIDA ALLA FERRAGNI CHE SI ERA CONFESSATA DA FAZIO E’ LANCIATA…

Alberto Dandolo per Oggi

fedez chiara ferragni

Se Chiara Ferragni ha scelto Fabio Fazio per comunicare in esclusiva le sue ragioni e posizioni in merito alla nota vicenda giudiziaria e mediatica che la sta coinvolgendo (guarda), il suo (ex) marito Fedez sceglie la tv di Stato. E nello specifico Belve, l’irriverente programma di interviste “face to face” condotto da Francesca Fagnani

La Rai lo scorso anno aveva bloccato proprio alla Fagnani l’intervista al rapper milanese. La ragione? “Il problema non è riferito alla presenza retribuita o gratuita. La decisione è legata a una valutazione di opportunità riferita alle ultime sue presenze in Rai, sia per il primo maggio che per l’ultimo Sanremo, e ad affermazioni nei confronti dell’azienda che necessitano tempi ulteriori per ritrovarsi in un rapporto e clima diverso e più sereno”. Così l’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, intervistato dal Corriere della Sera, spiegò la decisione di escludere Fedez dagli ospiti della trasmissione “Belve” su Rai2, condotto da Francesca Fagnani.

FRANCESCA FAGNANI

Ma tutto cambia e tutto evolve: ora è certo che Fedez la prossima settimana registrerà Belve e racconterà la sua verità sulla fine dell’amore con la moglie Chiara Ferragni. E la soap opera continua.

