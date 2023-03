FELTRI AZZANNA, PADELLARO RISPONDE: “QUANDO VITTORIO SCRIVE CHE LUI HA FATTO “MEGLIO DI ME” PERCHÉ “HA SGOBBATO DI PIÙ” HA RAGIONE DA VENDERE. IO INVECE CONTINUERÒ A NON FARE UNA MAZZA E A DARMI ALLA BELLA VITA CONVINTO CHE NESSUNO AVRÀ QUALCOSA DA RIDIRE, O DA PRETENDERE, PER IL SEMPLICE MOTIVO, CARO FELTRI, CHE IO, A DIFFERENZA TUA, SONO IL PADRONE DI ME STESSO…

Estratto dell’articolo di Antonio Padellaro per “il Fatto quotidiano”

vittorio feltri

Ieri mattina ho ricevuto sul cellulare un messaggino allarmato di un caro amico: Vittorio Feltri scrive su “Libero” un pezzo che ti riguarda. Che diavolo avrò fatto mai, rimuginavo, mentre mi affannavo a cercare nelle poche edicole aperte un copia del raro e prezioso manufatto (che leggo soltanto quando viene deposto sulla mia scrivania al “Fatto”, naturalmente gratis).

Poi ho avuto un’illuminazione: non sarà per quel pezzo a mia firma uscito sabato su “Millennium”, dedicato a un incontro con la famiglia Angelucci quando ero direttore de l’“Unità”? […] C’era una doglianza per il titolo del mio pezzo a proposito delle lenti scure indossate dagli Angelucci nel suddetto incontro. […] qui levo la mia protesta contro la suscettibilità padronale: una penna sopraffina come quella di Feltri dovrebbe essere scomodata per ben altro […]

antonio padellaro

Quando poi scrive che sono stato “scorretto” nel riferire di una “chiacchierata tra amici a distanza di anni” perché “in certi casi un gentiluomo tace, non rinvanga il passato per fare il bullo al bar”, come si dice prendo e porto a casa. […] quando scrive che lui ha fatto “meglio di me” perché “ha sgobbato di più” ha ragione da vendere. Io invece continuerò a non fare una mazza e a darmi alla bella vita convinto che nessuno avrà qualcosa da ridire, o da pretendere, per il semplice motivo, caro Feltri, che io, a differenza tua, sono il padrone di me stesso.