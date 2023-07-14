La segretaria del Pd dice che bisogna tassare le rendite. Giusto, cominciamo dalle sue che sono notevoli.— Vittorio Feltri (@vfeltri) July 14, 2023
Inizia a tassà l'amica tua.— ?sservaMy??? (@OsservaMy) July 14, 2023
Tale Danielona Santanché.
FELTRI INFILZA SINISTR-ELLY! “LA SEGRETARIA DEL PD ELLY SCHLEIN DICE CHE BISOGNA TASSARE LE RENDITE. GIUSTO, COMINCIAMO DALLE SUE CHE SONO NOTEVOLI” – PANDEMONIO SUI SOCIAL. E C’E’ CHI IRONIZZA SUL TWEET DI VITTORIONE: “BRAVO MA INIZIA A TASSÀ L'AMICA TUA. TALE DANIELONA SANTANCHÉ”-
La segretaria del Pd dice che bisogna tassare le rendite. Giusto, cominciamo dalle sue che sono notevoli.— Vittorio Feltri (@vfeltri) July 14, 2023
Inizia a tassà l'amica tua.— ?sservaMy??? (@OsservaMy) July 14, 2023
Tale Danielona Santanché.
NON SOLO LA GIUSTIZIA SECONDO NORDIO. L’INCONTRO TRA MATTARELLA E MELONI HA TOCCATO I CASI SANTANCHÉ E LA RUSSA. PERCHE’ IL VAFFA DELLA SORA GIORGIA AL DELIRIO DI 'GNAZIO NON ARRIVA DA COLLE OPPIO MA DAL COLLE DEL QUIRINALE GRAZIE AL FILO DIRETTO DI ALFREDO MANTOVANO CON MATTARELLA - E SEMPRE NEL SUO RUOLO DI POMPIERE DEL COLLE, E SEMPRE D’ACCORDO CON LA DUCETTA, MANTOVANO HA SFANCULATO IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA CARLO NORDIO, IN PREDA AL DELIRIO DEL POTERE - SE LA PITONESSA È ORMAI SOLO UN PROBLEMA PER IL SISTEMA NERVOSO DI GIORGIA, IL CASO LA RUSSA HA TUTTE LE CARATTERISTICHE DI DANNEGGIARE L’IMMAGINE DI UN PARTITO GIUSTIZIALISTA COME FRATELLI D’ITALIA. CON IL CO-FONDATORE CHE CORRE IL RISCHIO DI DOVER RASSEGNARE LE DIMISSIONI SE LE INDAGINI DOVESSERO PORTARE IL GIUDICE A UNA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO PER LA RUSSA JR...
FLASH! – ALFREDO MANTOVANO È INDECISO SUI SERVIZI SEGRETI. A DIFFERENZA DEL DIRETTORE DEL DIS ELISABETTA BELLONI, FAVOREVOLE A UNA NUOVA LEGGE CHE TOLGA DI MEZZO LA DISTINZIONE TRA AISI (PARENTE) E AISE (CARAVELLI), AFFINCHÉ TUTTO FACCIA RIFERIMENTO AL SUO DIPARTIMENTO, MANTOVANO PROPENDE, CONSIDERATO L’ITER TEMPORALE DI UNA NUOVA LEGGE, PER UNA MINI RIFORMA ORGANIZZATIVA. E ALLO STESSO TEMPO PRESENTARE IL PROGETTO DI UNA NUOVA LEGGE…
FLASH! - BIANCA NON VA MAI IN BIANCO: LA BERLINGUER HA STRAPPATO A PIER SILVIO NON SOLO UN CONTRATTONE DA DIRETTORE DI TELEGIORNALE (QUALCOSA INTORNO ALLE 600MILA EURO, IL DOPPIO DI CIO' CHE INTASCAVA DALLA RAI), MA HA FATTO ASSUMERE DA MEDIASET A TEMPO INDETERMINATO DUE COLLABORATRICI (COME DICE ANTONIO RICCI: IL DELITTO NON PAGA, BERLUSCONI SI'...)
FLASH! - COMINCIANO DAL CUORE LE PRIME DEFEZIONI NEL PD SVALVOLATO DI SCHLEIN? - VOCI DAL SEN FUGGITE AL NAZARENO SUSSURRANO CHE PAOLA BELLONI HA ANTICIPATO DE LUCA, BONACCINI E GUERINI MESSI INSIEME E MOLLATO AL SUO DESTINO LBGTQIA+ LA COMPAGNA SEGRETARIA ELLY, CONFERMANDO CHE LA SINISTRA QUANDO SI TRATTA DI DIVIDERSI NON LA BATTE NESSUNO...
FLASH! - SABATO MATTINA ALL'HOTEL PARCO DEI PRINCIPI DI ROMA IL CONSIGLIO NAZIONALE DI FORZA ITALIA È PRONTA A VOTARE IL SUPERFLUO ANTONIO TAJANI ALLA PRESIDENZA DEL PARTITO. NON AVENDO TRA I PIEDI CHI POSSA PRENDERE LE REDINI DEL DOPO-BERLUSCONI, NON SI PUÒ FARLO FUORI, ORA. OCCORRE PAZIENTARE FINO AL CONGRESSO DEL PROSSIMO ANNO, SCRUTARE IL VOTO EUROPEO, E VEDERE CHE FINE FARÀ FORZA ITALIA, CHE COSTA UN PACCO DI SOLDI AL DUO MARINA-PIER SILVIO. INTANTO LA CORRENTE ANTI-TAJANI DI LICIA RONZULLI STA GUADAGNANDO CONSENSI…