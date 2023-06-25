ARTICOLI CORRELATI
FELTRISSIMO! VITTORIO FELTRI NEL GIORNO DELL’OTTANTESIMO COMPLEANNO SI SCATENA SU TWITTER CONTRO MASSIMO FINI CHE GLI AVEVA RISERVATO UN ARTICOLO VELENOSETTO SUL "FATTO": “DI ABBIGLIAMENTO NON CAPISCE NIENTE, INFATTI SI VESTE COME UN CLOCHARD. IO NON HO NULLA DI INGLESE. IL MIO SARTO É NAPOLETANO”-
PUTIN MESSO AL MURO DA PRIGOZHIN: UNA DOMANDA E TRE IPOTESI. COME MAI IL PADRE PADRONE DI 27 MILA MERCENARI, FINO A IERI BELLICISTA CHE ACCUSAVA DI INCAPACITA' IL MINISTRO DELLA DIFESA SHOIGU, DICHIARA CHE NON C’ERANO MOTIVI PER INVADERE L’UCRAINA? - IPOTESI: PRIGOZHIN POTREBBE ESSERE STATO STRAPAGATO DALL'INTELLIGENCE OCCIDENTALE PER RIMBOCCARE LA LAPIDE A PUTIN E CHIUDERE COSÌ LA GUERRA IN UCRAINA. SUPPORTARE E ARMARE ZELENSKY STA PESANDO DECINE E DECINE DI MILIARDI, MEJO RICOPRIRE D’ORO PRIGOZHIN FACENDO SCOPPIARE UNA GUERRA INTESTINA - ALTRA IPOTESI: A “COMPRARSI” IL BOSS DELLA WAGNER SAREBBERO I TANTI OLIGARCHI RUSSI CHE NON VEDONO L’ORA, PER I LORO AFFARI FINITI INCAGLIATI A CAUSA DELLE SANZIONI, DI CHIUDERE UNA GUERRA DEMENTE - VIDEO!
NIENTE GUERRA CIVILE IN RUSSIA: SI NEGOZIA UNA USCITA ONOREVOLE DI PUTIN DAL CREMLINO - IL PRESIDENTE DELLA BIELORUSSIA E ALLEATO DI PUTIN, ALEXANDER LUKASHENKO, FA SAPERE DI AVER PARLATO TUTTO IL GIORNO, SU MANDATO DI "MAD VLAD", CON IL "TRADITORE'' PRIGOZHIN E DI AVER NEGOZIATO "LO STOP AI MOVIMENTI" DELLE MILIZIE DELLA WAGNER - LO ZAR DEI MERCENARI ACCETTA PER ORA (IN CAMBIO DI COSA?) DI FERMARE L'OFFENSIVA: “TORNIAMO INDIETRO PER NON SPARGERE SANGUE” - IL CONVOGLIO DELLA BRIGATA WAGNER ERA ARRIVATO A DUE ORE DA MOSCA, GUIDATO DAL COMANDANTE NEO-NAZI DMITRY UTKIN - LUKASHENKO HA PRECISATO CHE L'ACCORDO PROPOSTO E ACCETTATO DA PRIGOZHIN ERA STATO DISCUSSO IN PRECEDENZA CON PUTIN E CONTIENE GARANZIE DI SICUREZZA PER LE TRUPPE WAGNER. NESSUN COMMENTO FINORA DAL CREMLINO. SARA' INTERESSANTE VEDERE CHI C'E' DIETRO PRIGOZHIN - PER DISCUTERE LA SITUAZIONE RUSSA BIDEN CHIAMA MACRON, SCHOLZ E SUNAK. MELONI NON PERVENUTA…
FLASH! – PIANO PIANO, CI SONO ARRIVATI: IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA RUSSO, IL BALDO DMITRY MEDVEDEV, NON ESCLUDE LA PARTECIPAZIONE DI SPECIALISTI STRANIERI E DI UNITÀ DI ÉLITE DELLE FORZE ARMATE RUSSE NELLA PIANIFICAZIONE DELL'AMMUTINAMENTO DELLE MILIZIE WAGNER – INDUBBIAMENTE, DA BUON MERCENARIO, PRIGOZHIN HA DIETRO QUALCUNO CHE HA FINANZIATO IL GOLPE. TRA INTELLIGENCE OCCIDENTALE E OLIGARCHI, PER ORA È DIFFICILE CAPIRE CHI…
FLASH! - SARA' PURE UNA "BUFALA" QUELLA DI DAGOSPIA RIGUARDO LA PROSSIMA USCITA DI MARTA FASCINA DA ARCORE, MA LA "VEDOVA" DI SILVIO HA PENSATO BENE DI CHIEDERE A PIERSILVIO, NELLA SUA VESTE DI NUOVO CAPOFAMIGLIA, DI POTER RESTARE A VILLA SAN MARTINO ANCHE NEL CASO IN CUI IL TESTAMENTO NON PREVEDA TALE LASCITO. PER LA "MUTA" DI PORTICI, ARCORE E' UN SIMBOLO POLITICO PER POTER MARCARE IL TERRITORIO. MA LA RISPOSTA DI PIERSILVIO E' STATA SECCA COME UN CASSETTO CHIUSO CON UNA GINOCCHIATA: NO!
FLASH! - AVETE PER CASO NOTIZIE DEL POTENTE MINISTRO DEGLI ESTERI SERGEY LAVROV? FINORA LE AGENZIE HANNO BATTUTO UNA STRIMINZITA NOTA DEL MINISTERO DEGLI ESTERI RUSSO CHE METTE IN GUARDIA I PAESI OCCIDENTALI DAL VOLERE USARE LA SITUAZIONE INTERNA RUSSA PER "RAGGIUNGERE I LORO SCOPI RUSSOFOBI". "SIAMO CONVINTI -PROSEGUE LA NOTA- CHE IN UN PROSSIMO FUTURO LA SITUAZIONE TROVERÀ UNA SOLUZIONE". ESATTO: I "COMMITTENTI" DI PRIGOZHIN STAREBBERO CONTATTANDO PUTIN PER UN'USCITA ONOREVOLE DAL CREMLINO...