“NO DEAL” IS MEGL CHE ONE – IN UN’ALTRA GIORNATA DI ORDINARIA FOLLIA LA CAMERA DEI COMUNI BOCCIA LA MOZIONE DI CORBYN E DI UN MANIPOLO DI DISSIDENTI TORY CHE PUNTAVA A BLOCCARE UNA BREXIT SENZA ACCORDO, NON ESCLUSA INVECE DA BORIS JOHNSON – IL CIUFFATISSIMO EX SINDACO DI LONDRA PARLA GIÀ DA LEADER DEI CONSERVATORI: “IL 31 OTTOBRE SI ESCE, CON O SENZA ACCORDO” - VIDEO