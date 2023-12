IL FENOMENO HOT DEL MOMENTO? SI CHIAMA MOLLY LITTLE - FA PORNO DA UN ANNETTO, E DA UN PAIO DI MESI SCALA LE CLASSIFICHE - BARBARA COSTA: “HA APPENA 20 ANNI, MISURA 158 CM PER 41 KG, SCOPPIETTANTI DI PELLE MORBIDA. SENI QUASI INESISTENTI, UN LATO B IMPECCABILE, OCCHIONI SCURI E UN SORRISO DISARMANTE - GRAZIE ALLA PASSIONE PER LO YOGA, IL SUO CORPO È ESTREMAMENTE FLESSIBILE. E MOLLY RIVELA CHE SUI SET, FINO A QUESTO MOMENTO, LE HANNO LASCIATO FARE QUEL CHE PIÙ LE PIACE E SA FARE, E CIOE’ IL…”

molly little (9)

Barbara Costa per Dagospia

Il porno è scosso, è agitato, bagnato di sudore. Mi sa che il porno è innamorato, è cotto, è frastornato. Il porno vibra e freme, e di fregole sfrigola per una nuova arrivata, una lolita scatenata, una biondina, adorabile, ma, lo vedi, senza curve, poco seno e forme, una donnina, piccina, che risponde al nome di… Molly Little!

molly little 1

È il fenomeno hot del momento, Molly Little, che fa porno da un annetto, e da un paio di mesi scala classifiche di onanistica lode. Ma Molly ha appena 20 anni, è Little soprattutto perché misura 158 cm per 41 kg, scoppiettanti di pelle morbida come e tanto si può immaginare (e star male), e in cui vogliono porno dir la loro seni quasi inesistenti (sotto spaziati da tre funghetti), un lato B impeccabile, occhioni scuri e un sorriso disarmante in quanto per nulla celante o frenante bensì insistente su un pazzo desiderio di far porno che mette pensiero a pornostar parecchio più scafate, e preparate, alle femminone ultra plastificate, sommerse di debiti chirurgici.

molly little (10)

Non c’è protesi di seno o di chiappa, non c’è labbrone a canotto pompato che riposi sereno all’idea della concorrenza di Molly Little, alias porno artistico di una semplicissima ragazza qualunque, nata a Fairfax, in Virginia, e a Fairfax vissuta. Una ragazza che prima del porno ha studiato fino a diplomarsi online (si era in pandemia), posizionarsi in cam a spogliarsi, per questo impigrirsi, e allora inviare a più account di agenzie porno i suoi scatti sexy. Agenzie che hanno fatto a gara per mettersela sotto contratto.

molly little (5)

L’ha spuntata la fiera "Hussie Models", severissima e rinomata per tenere in scuderia attori e attrici molto giovani che hanno queste caratteristiche: zero innesti estetici, un viso acqua e sapone. Il modello ninfetta nel porno troverà sempre posto, e lo conferma la recente uscita con Molly Little protagonista, "Super Cute 17", gioiello dell’intramontabile genere "ingénues".

molly little (4)

"Super Cute 17" è porno ideato e diretto da una donna, la premiatissima Mason, regista porno d’autore, dietro la macchina da presa porno professionale da anni. Io ve l’ho scritto, che il porno professionale non sta assumendo più ragazze/i neo18enni e che non abbiano ultimato gli studi superiori, nonché il college. È una regola che il porno si è dato, da sé, chi il porno lo fa e lo comanda e lo decide la sta seguendo, tuttavia non tutti si son uniformati in tal senso.

molly little (11)

Molly Little ha perso la verginità a 15 anni (“affatto esaltante”), ha in carnet un numero di ragazzi superiore alla media (dice lei), e ha scelto il porno, e non quello homemade sui social ma subito quello professionale, per “sperimentare e sperimentarmi, e il set è il luogo tra i più sicuri per farlo”.

Su questo non ci piove, e però come negarlo: lei non ha chissà che esperienza, pensa di farsela (e farcela) sui set (e specie con le donne, difatti guardala come si fa "imboccare" in scena dalla succulenta milf Cory Chase…), e di sue performance sinora c’è e si vede poco, c’è un video step dove lei fa la sorellastra aggressiva, video che sta macinando milioni di visualizzazioni. Molly Little non è stata, a differenza dei suoi coetanei, e neppure da adolescente, gran fruitrice di porno.

molly little porn video 1

Se l’è visto poco e niente. Nel suo privato la alletta farlo in missionario, o masturbarsi con non elaborati vibratori. Grazie alla passione per lo yoga, il suo corpo è estremamente flessibile. E Molly rivela che non ha mai fatto l’anale. Sui set, fino a questo momento (in cui scrivo) le hanno lasciato fare quel che più le piace e sa fare, il sesso orale. Non ingoia. Molly Little germoglia di indipendenza e acerba ma presente avventatezza. Che dire? Se son porno rose…

molly little porn video 3 molly little (7) molly little porn video super cute 17 by mason cover molly little porn video (2) molly little (18) molly little on set (2) molly little on set molly little (12) molly little (6) molly little (13) molly little (15) molly little (19) molly little (17) molly little (21) molly little (14) molly little (20) molly little (2) molly little (8) molly little (3) molly little (16) molly little porn video 2 molly little