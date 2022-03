30 mar 2022 18:40

FERMI TUTTI! A 35 GIORNI DALL’INVASIONE RUSSA DELL’UCRAINA, LA SOPRANO ANNA NETREBKO HA RITROVATO FINALMENTE LA VOCE E SU FACEBOOK PRENDE POSIZIONE CONTRO IL SUO (EX?) AMICO PUTIN: “CONDANNO ESPRESSAMENTE LA GUERRA E IL MIO PENSIERO VA ALLE VITTIME E ALLE LORO FAMIGLIE. LA MIA POSIZIONE È CHIARA. NON SONO MEMBRO DI NESSUN PARTITO POLITICO E NON SONO ALLEATO CON NESSUN LEADER DELLA RUSSIA. HO INCONTRATO PUTIN SOLO UNA MANCIATA DI VOLTE”. DEVONO ESSERE STATE INTENSE, VISTO CHE NEL 2012 ESPRESSE IL DESIDERIO DI DIVENTARE L’AMANTE DI “MAD VLAD” PER LA SUA “FORTE ENERGIA MASCHILE”