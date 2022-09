Anche oggi su tele La7, a #ottoemezzo dalla Gruber, Carlo De Benedetti riversa tutto il suo astio contro di me e @FratellidItalia. Benissimo! Vuol dire che stiamo facendo un ottimo lavoro. Avanti così! — Giorgia Meloni ?? ? (@GiorgiaMeloni) September 5, 2022

1 - CARLO DE BENEDETTI TIFA SILVIO BERLUSCONI: SI SFILERÀ DA GIORGIA MELONI

Fosca Bincher per https://www.veritaeaffari.it/

Clamoroso a Otto e Mezzo, la trasmissione condotta da Lilli Gruber. Ospite Carlo De Benedetti tifa Silvio Berlusconi ed è certo che “si sfilerà da Giorgia Meloni”. Lo ha detto nella puntata del 5 settembre l’ex editore di Repubblica che ha passato una vita a battagliare proprio con Berlusconi.

All’inizio della trasmissione la Gruber ha chiesto all’ingegnere chi ha intenzione di votare il 25 settembre, e lui non ne ha fatto mistero: “Voterò il Pd come ho sempre fatto da quando è nato. Non molto convinto”. De Benedetti ce l’ha con Enrico Letta perché non ha fatto l’alleanza con il M5s e con il Terzo Polo: “serviva un Cln per non fare vincere la destra”, dice invelenito l’anziano imprenditore a cui non va giù l’ipotesi di un successo elettorale di Giorgia Meloni.

L’ingegnere è talmente invelenito dall’ipotesi di vittoria elettorale della Meloni da fare addirittura il tifo per l’uomo che ha odiato di più nella sua vita. “Sono un esperto di Berlusconi”, si lancia senza sprezzo del ridicolo De Benedetti, “e sono sicuro che si sfilerà dal centrodestra. Non può restare lì a fare il paggio della Meloni e di Matteo Salvini“. Detto con la sicumera di sempre. Senza ricordare però che il Cavaliere nella vita di dispiaceri gliene ha dati infiniti (e dopo avere visto Otto e mezzo godrà pure nel farlo…).

2 - DE BENEDETTI SPARA A ZERO SUL CENTRODESTRA E LA MELONI. POI CRITICA ANCHE LETTA

Orlando Sacchelli per www.ilgiornale.it

Torna a dispensare patenti di serietà e affidabilità l'ingegner Carlo De Benedetti. Con una particolare predilezione, ovviamente contro il centrodestra. "Meloni è una persona camaleontica - dice a Otto e mezzo su La7 - oggi sembra una scolaretta che ha rinnegato tutte le cose in cui credeva. Vogliamo credere alla Meloni del comizio dei camerata di Vox o a quella di questo nuovo incipriamento? La sua storia è molto chiara e delineata".

L'ingegnere aggiunge che "il cambiamento da Draghi alla Meloni, se non fosse una tragedia, è esilarante". E ancora: "Non penso che Draghi le farà da suggeritore, garante o patrono, come qualcuno ha scritto. Draghi è una persona seria". Poi si abbandona ad una bizzarra previsione sul Cavaliere: "Io penso che Berlusconi si sfilerà, perché a fare il paggetto della Meloni non ce lo vedo. D'altronde le posizioni tra Salvini, Meloni e Berlusconi sono all'opposto". Quanto al presidente della Repubblica "Mattarella terrà in carreggiata l'Italia, rispettando al 100% la Costituzione italiana".

Nel suo intervento nel salotto di Lilli Gruber l'editore del quotidiano Il Domani se la prende anche con il segretario del Pd: "Premesso che Letta è persona seria, corretta e competente, su queste elezioni ha sbagliato perché questa legge elettorale, che nessuno si è preoccupato di cambiare, predilige le coalizioni. Letta non lo ha capito... Il Pd arriverà anche secondo partito, ma non serve a niente.

Non si tratta di fare un'alleanza politica, ma di un'alleanza elettorale, come lo è d'altronde quella della Destra. Conte ha fatto malissimo a far cadere Draghi, non c'è dubbio, ma così facendo Letta ha rinunciato a competere. Ci ha predicato il 'campo largo' e poi è finito in un campetto. Dopo le elezioni Letta dovrebbe rimanere segretario e portare il partito al congresso". Un modo come un altro per dire che, se tutto andrà come previsto dai sondaggi, i dem presto avranno un nuovo leader.

De Benedetti ammette comunque che voterà il Pd, come ha sempre fatto. "Da quando è stato creato il Pd, l'ho sempre votato e continuerò a votarlo, non con la convinzione che avrei voluto ma lo voterò".

In serata Giorgia Meloni risponde a De Benedetti con una punta d'ironia. "Anche oggi su tele La7 - scrive su Twitter - a Otto e mezzo dalla Gruber, Carlo De Benedetti riversa tutto il suo astio contro di me e Fratelli d'Italia. Benissimo! Vuol dire che stiamo facendo un ottimo lavoro. Avanti così!".

