18 ott 2024 16:14

FERMI TUTTI: “L’ALTRA ITALIA” DI ANTONINO MONTELEONE CAMBIA ORARIO IN PALINSESTO – IL TRAGICO 0,99% REGISTRATO NELLA PUNTATA, ANDATA IN ONDA IERI SERA SU RAI2, NON HA LASCIATO SCAMPO ALL’EX IENA CHE HA FIRMATO UN CONTRATTO CON IL SERVIZIO PUBBLICO DI OLTRE 300MILA EURO - IL RISULTATO DELLE SCORSE ORE È SOLO L’ULTIMA PESSIMA PERFORMANCE DEL PROGRAMMA: NELLE PUNTATE PRECEDENTI NON AVEVA MAI RAGGIUNTO IL 2% DI SHARE…