FERMI TUTTI, MA NON MR RAIN - IL CANTANTE SMENTISCE L'INTENZIONE DI PRENDERSI UNA PAUSA DOPO SANREMO: "FERMARMI IO? MACCHE' HO TANTISSIMI PROGETTI, LE MIE PAROLE FRAINTESE... SOLO UNA VACANZA CON LA MIA COMPAGNA" - "STO SCRIVENDO UN DISCO IN SPAGNOLO, HO TRADOTTO 'SUPEREROI' E STA ANDANDO BENISSIMO, SIAMO SESTI IN RADIO. SPERO NEL GIRO DI DUE ANNI DI RIUSCIRE A…" - VIDEO

Estratto dell'articolo di Ilaria Floris per www.adnkronos.com

mr rain

Mr Rain non ha nessuna intenzione di fermarsi. Reduce da un Sanremo […] sta lavorando per aprirsi la strada sul mercato spagnolo e internazionale […] come spiega in un'intervista all'Adnkronos, "on ho nessuna intenzione di ritirarmi, fare pause e non riuscirei a fermarmi con la musica. Questa cosa è stata totalmente travisata mentre raccontavo il mio ultimo album, sono stato frainteso per aver semplicemente spiegato che volevo imparare a gestire meglio il tempo, e che volevo farmi una vacanza ma a fermarmi non ci penso proprio" […]

"Sono veramente felice per questi due Sanremo che mi hanno permesso di arrivare a tantissime persone, di programmare il mio primo tour nei palasport, sto scrivendo un disco in spagnolo, ho tradotto 'Supereroi' in spagnolo e sta andando benissimo, siamo sesti in radio".

[…]

mr rain e la fidanzata juliana ghidini

Ascoltando le storie dei fan, Mattia sembra aver trovato il suo posto nel mondo: "Ora ho veramente un mio ruolo e so di poter essere anche utile -rivela all'Adnkronos- Io nei miei live cerco di parlare di argomenti che non vengono trattati, mi sento il dovere collettivo di parlare delle cose che accadono, delle cose che non vanno e cercare di migliorare il nostro mondo. Ho parlato di salute mentale, l’ho fatto da tutti i palchi che ho vissuto, Sanremo, Primo Maggio, così come ho scelto di dedicare il mio spazio di Sanremo nella serata cover al tema della violenza sulle donne, che è un tema schifosamente ancora attuale. Penso veramente che la musica possa cambiare le cose".

mr rain

[…] E se gli si domanda come si vede tra due anni, Mattia Balardi risponde senza esitazione: "Spero nel giro di due anni di riuscire ad esportare la mia musica anche all’estero. Spero di avere imparato a gestire il mio tempo: in un mondo che va così veloce è davvero una sfida, tutti siamo vittime di ciò che ci accade intorno,e spesso dovremmo imparare a fermarci e a renderci conto di quanto siamo fortunati, per le persone che ci amano, perché facciamo il lavoro che amiamo, per la pizza che mangiamo con un amico. Voglio imparare a rallentare e a godermi ogni istante. Perché non voglio arrivare a 50 anni pentendomi di non aver dato il giusto tempo ad ogni momento della mia vita". […]

