FERMI TUTTI! L’AD RAI ROBERTO SERGIO APRE A UNA POSSIBILE CONFERMA DI AMADEUS PER SANREMO 2025. SI STA PROVANDO A CONVINCERE IL CONDUTTORE A RESTARE PER IL SESTO ANNO CONSECUTIVO. E FIORELLO CONFERMA: “CON AMADEUS UN MINIMO DI DUBBIO BISOGNA AVERLO. QUELLO È CAPACE CHE FACCIA IL COLPO DI CODA E CHE DICA CHE NE FARÀ UN ALTRO” - VIDEO

«Non ci sarà più Amadeus? Chi lo può dire…», Roberto Sergio, a sorpresa, a Corriere Tv apre alla possibile conferma di Amadeus anche per la conduzione del Festival di Sanremo del 2025. Se l’amministratore delegato lascia il dubbio appare certo che dunque stia provando a convincere il conduttore a restare per il sesto anno consecutivo.

Dello stesso avviso anche Fiorello: «Sai che pure io ti dico la stessa cosa? Perché con Amadeus un minimo di dubbio bisogna averlo. Quello è capace che faccia il colpo di coda e che dica che ne farà un altro».

Allo stesso tempo lo showman, che abbiamo sentito alla conferenza stampa-show di presentazione di “Viva Rai 2!” che parte lunedì prossimo, spiega perché non sarà lui. «Io a presentare il `Festival di Sanremo´ sul palco dell’Ariston? No, non è il mio mestiere fare Sanremo. Strano che ancora non lo si capisca, non dico che mi offendo ma quasi... Ma mi ci vedete ad annunciare il prossimo cantante con la prossima canzone? Non arriverei al quarto big in gara!».

