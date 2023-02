8 feb 2023 10:17

FERMI TUTTI: SIAMO SICURI CHE LA "SBROCCATA" DI BLANCO SUL PALCO DI SANREMO NON FACESSE PARTE DELLA COREOGRAFIA? GUARDANDO IL VIDEOCLIP DE "L'ISOLA DELLE ROSE", LA CANZONE CHE IERI BLANCO NON È RIUSCITO A PORTARE A TERMINE PER "PROBLEMI TECNICI", SI VEDE IL CANTANTE DISTRUGGERE CENTINAIA DI ROSE, PER POI SDRAIARVISI SOPRA CON IL CORPO LACERATO DALLE SPINE... – VIDEO