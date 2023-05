morgan cenacolo artom

Ivan Rota per Dagospia

Simone Antolini sarebbe diventato padre della bimba durante una relazione avuta quattro anni fa con una ragazza problematica. Il fidanzatino di Cecchi Paone preferisce non dire niente: "Parlerò di lei in seguito e ne dirò la vera identità". Un grande amico della coppia dà la conferma: la piccola é anche stata ospite nella villa di Cecchi Paone sulla costiera amalfitana.

Scatenata Vladimir Luxuria sull’Isola dei Famosi: “ Come vedo la relazione tra Ilary e Enrico Papi? Prima dell’inizio del programma sentivo dire che c’erano screzi tra Ilary e Alvin. Quindi Enrico Papi è così straripante, ma tutta questa idea che siano ai ferri corti non la vedo. Poi bisognerebbe chiedere ai diretti interessati. Se sostituiranno Papi con Bastian ( il nuovo amore della Blasi) ? No, quello è stato Totti che ha subito la sostituzione.”

All’Isola dei Famosi ci sono due cugine: a rivelarlo è stata Nathaly Caldonazzo che nel momento in cui doveva salvare qualcuno ha scelto Fiore Argento e uno dei motivi é stato proprio il loro grado di parentela.

Ci mancava giusto la collaborazione tra i Jalisse e l’ex suor Cristina: “Ho parlato con i Jalisse di musica e gli ho esternato uno dei miei più grandi sogni, ovvero quello di trasformare in musica tutto ciò che ho vissuto e che sono e che ancora non ho detto e che probabilmente non riuscirei mai a dire a parole. E’ stato un incontro piacevole, Fabio non vede l’ora di mettersi a lavoro con me. Voglio fare musica per raccontare me stessa”. Giá pronto il titolo: “Io sono Cristina”. Preghiamo.

Nuovi amori: pilota iconico, Fernando Alonso si sarebbe innamorato di Taylor Swift che ha concluso la relazione con l’attore Jon Alwyn. Alessandra Amoroso ha trovato l’amore in Valerio, un tecnico del suono: vista spesso con lui a Olevano sul Tusciano, in provincia di Salerno, paese dove abita il ragazzo che ha spesso lavorato con i Litfiba.

Miley Cyrus da pochi mesi ha pubblicato Flowers che è diventato un vero e proprio inno femminista pieno di battute contro l’ex fidanzato traditore, il figaccione Liam Hemsworth: un po’ quello che ha fatto Shakira con Piquè. Una vendetta che si é tradotta in un successo planetario: dopo 111 giorni , Flowers ha conquistato un record: è il brano che in tempo così breve ha battuto il muro del miliardo di ascolti su Spotify.

Stefano Di Martino ha rivelato a Oggi: “Devo ammettere di essere molto meglio come ex che come partner. Perché starmi vicino non è sempre facile. Io sono un uomo molto volubile, sempre alla ricerca del prossimo me. Alla fine penso che mi vogliono bene perché sono felici di essersi liberate. Emma Marrone (sua prima fidanzata nota) col senno di poi credo che ci abbia guadagnato”.

“È una persona che mi piace, ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra. Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento di parlarne. È un ragazzo divertente, che mi fa ridere», diceva Elodie di Andrea Iannone, ma pochi scommettevano su questa storia. Invece i due sono innamoratissimi. Il motociclista ha scritto su Instagram alla cantante: “Ti amo e ti stimo, sei immensa. Buon compleanno amore mio!”

Grande serata per il Cenacolo Artom nella splendida galleria Glauco Cavaciuti a Milano. Tra le foto di Vincent Peters, celebrato a Palazzo Reale , con Monica Bellucci come protagonista, Arturo Artom ha accolto venticinque amici intorno ad un unico tavolo quadrato. Ospiti d’onore il Vicesindaco di Milano Anna Scavuzzo e Morgan che al pianoforte ha incantato tutti gli ospiti. Da brividi la sua interpretazione di Vedrai Vedrai e di Imagine insieme a Roberta Ruiu.

Tanti gli interventi, ispirati dal bel discorso introduttivo di Anna Scavuzzo sull'energia e la voglia di crescere ed innovare che trasmette Milano: dal grande designer Stefano Giovannoni, a Luca Buccellati, Alessia Fattori Franchini, Gaia Spallanzani, Marco Palacino, Sergio Tripodi...Gran finale quindi con Morgan in piedi a cantare 'O mia bela Madunina ', composta da Giovanni D’Anzi nel 1934 in coro con tutti gli ospiti. Si fa sempre più concreta là possibilità che Morgan torni nella giuria di X Factor. Si dice stiano cercando di convincerlo in tutti i modi dopo il calo di ascolti della scorsa edizione.

