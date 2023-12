26 dic 2023 08:36

FERRO FUSO – IN UN POST NATALIZIO TIZIANO FERRO PARLA DEL PERIODO DIFFICILE DI CHE STA VIVENDO DOPO LA SEPARAZIONE DAL MARITO: “LO SO CHE VI ASPETTAVATE IL KARAOKE DI NATALE PERÒ È UN ANNO UN PO’ PARTICOLARE E ULTIMAMENTE NON RIESCO A CANTARE, NON RIESCO A SCRIVERE, NON RIESCO A FARE MUSICA” – IL CANTANTE STA AFFRONTANDO LE PRATICHE DEL DIVORZIO E, PER RIMANERE CON I DUE FIGLI, NON PUÒ LASCIARE GLI STATI UNITI: “SE È VERO CHE DA UN PERIODO DI DISTRUZIONE ARRIVA SEMPRE UNA RINASCITA…”