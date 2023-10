CHIAPPE, MUTANDINE, SENI E COSENI: COME OGNI ANNO GLI SVIPPATI AMERICANI SFRUTTANO LA FESTA DI HALLOWEEN PER TRAVESTIRSI

DAGONEWS

Come ogni anno, gli svippati americani sfruttano la festa di Halloween per travestirsi con i costumi più stravaganti e mostrare tutte le loro curve. Tra le più scatenate c'è Hailey Bieber che si è "vestita" con solamente un reggiseno e delle mutandine bianche, ma anche Rosalia, la cantante spagnola, che ha indossato un cigno che si avvolge attorno a lei che copre le sue tettine. Menzioni d'onore anche per Lizzo, in versione strega con le poppe al vento e la coppia Channing Tatum "bamboccione" e Zoe Kravitz "bambola assassina". Ecco alcuni dei look dei vip americani per la festa dei morti (di fama).

rosalia megan fox paris hilton lizzo 2 kim kardashian e la figlia north west 1 chloe bailey channing tatum e zoe kravitz christina aguilera 1 christina aguilera 2 hailey bieber hailey bieber jessica alves 1 jessica alves 2 kim kardashian e la figlia north west 2 megan fox e machine gun kelly lizzo 1 victoria justice travis barker e kourtney kardashian