29 gen 2023 09:15

AL FESTIVAL DELLE BATTUTE INFELICI – ALDO GRASSO INCENERISCE QUELLI CHE CERCANO SEMPRE LA BATTUTA A EFFETTO, DA FEDEZ (“IL PAPA DICE CHE EMANUELA ORLANDI È IN CIELO? FORSE FA LA PILOTA”), A SALVINI (“ZELENSKY? NON SO COME CANTA, HO ALTRE PREFERENZE”) – “OGNI GIORNO REGISTRIAMO INGIURIE AL SILENZIO. L’ECCLESIASTE COGLIEVA NEL SEGNO UNO DEI PUNTI DEBOLI DELLA COMUNICAZIONE UMANA GIUNTA OGGI, COME NON MAI, ALLA SUA FASE PARODICA: ‘TUTTE LE PAROLE SONO LOGORE E L’UOMO NON PUÒ PIÙ USARLE’” – VIDEO