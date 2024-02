FESTIVAL, CHE PAPOCCHIO! – DURANTE LA FINALE, IL TELEVOTO E’ ANDATO IN TILT PER L’ENORME QUANTITA’ DI VOTI DA CASA – GLI ARTISTI HANNO SPINTO I FAN A PARTECIPARE, NONOSTANTE I PROBLEMI REGISTRATI: “IL TELEVOTO È INTASATO. VOTATE FINCHÉ NON RICEVETE L'SMS DI CONFERMA DELLA VOTAZIONE” – LA RAI E AMADEUS HANNO PROVATO A RASSICURARE: “STA FUNZIONANDO REGOLARMENTE: ABBIAMO PARLATO CON REFERENTI DI TELECOM PRESENTI QUI E CON I NOTAI. C'È UNA VALANGA DI VOTI CHE VENGONO REGOLARMENTE ACQUISITI, MA NON ARRIVA IL MESSAGGIO DI CONFERMA”

ANGELINA MANGO E GEOLIER

AMADEUS, RECORD DI TELEVOTO, DIFFICOLTÀ A SMALTIRE TRAFFICO

(ANSA) - SANREMO, 10 FEB - "Sta arrivando una quantità di televoto mai vista, è record di televoto. Se trovate difficoltà non vi preoccupate stanno smaltendo il traffico". Lo ha detto Amadeus, nella serata finale del festival di Sanremo. In molti a casa stanno avendo difficoltà a votare.

DA GEOLIER A ANNALISA E IRAMA, PROBLEMI MA CONTINUATE A VOTARE

annalisa 1

(ANSA) - SANREMO, 10 FEB - Si moltiplicano sui social gli appelli degli artisti in gara a Sanremo ai fan a continuare a votare, nonostante i problemi che si stanno registrando nel televoto. "Ragazzi, ci sono problemi con il sistema per il televoto. È intasato. Votate finché non ricevete l'sms di conferma della votazione" dice Annalisa nelle stories di Instagram. "Continuate a votare finché non arriva la conferma, non fermatevi, purtroppo le linee sono bloccate", aggiunge Geolier. Sui coail anche Irama si rivolge ai fan: "Continuate a votare finché non ricevete un messaggio di conferma, altrimenti il voto non è valido. Il sistema è intasato". Anche Alessandra Amoroso avverte: "C'è un problema con il televoto, e i tecnici riferiscono che bisogna continuare a votare finché non si riceve la conferma".

irama

RAI, IL TELEVOTO FUNZIONA, NESSUN VOTO ANDRÀ PERSO

(ANSA) - SANREMO, 10 FEB - "Il televoto sta funzionando regolarmente: abbiamo parlato con referenti di Telecom presenti qui e con i notai. C'è una valanga di voti che vengono regolarmente acquisiti, ma non arriva il messaggio di conferma. Data la mole di preferenze, Telecom ha dato priorità all'acquisizione dei voti stessi. Lo hanno confermato i notai e i referenti di Telecom che sono qui". Lo spiega in sala stampa a Sanremo Fabrizio Casinelli, direttore dell'ufficio stampa Rai, in merito ai problemi che si stanno registrando nel televoto durante la finale del festival.

annalisa 2