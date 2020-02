FESTIVAL NOVELLO (FRANCESCA SOFIA) – “SONO STATA BULLIZZATA. LE DONNE MI INSULTANO TUTTI I GIORNI: È QUESTO IL FEMMINISMO DI CUI ANDARE FIERE?” LA MODELLA PARLA DELLE POLEMICHE SUL "PASSO INDIETRO" RISPETTO A VALENTINO ROSSI E SULLA SUA PARTECIPAZIONE A SANREMO: “SONO STATA IO A SPIEGARE AD AMADEUS IL RAPPORTO CHE HO CON IL MIO COMPAGNO E A INSISTERE SUL FATTO CHE HO BISOGNO DI...” (VALENTINO A SANREMO NON CI SARA’, ECCO PERCHE’)

Mario Manca per vanityfair.it

Neanche il tempo di iniziare la conversazione che Francesca Sofia Novello sente il bisogno di scusarsi: «Ho un terribile mal di gola da ieri e parlo un po’ a fatica» spiega aggiungendo che sia fondamentale per lei preservarsi il più possibile in vista della settimana prossima, quando salirà sul palco del Teatro Ariston accompagnando Amadeus alla quarta e alla quinta serata del Festival di Sanremo. «C’è un’atmosfera stupenda, e già dalle prove riesco a percepire tutta l’emozione di quel palco e di quella platea.

Non vedo l’ora di iniziare» insiste la ragazza ventiseienne, originaria di Arese, senza nascondere il dispiacere che da circa un mese la bracca senza lasciarle tregua: lo tsunami del «passo indietro» e la battaglia di diverse donne che credono che quelle parole abbiano messo in discussione il ruolo della donna all’interno di una relazione quando, in realtà, volevano dire tutto il contrario. «Sono stata io a spiegare ad Amadeus il rapporto che ho con il mio compagno Valentino Rossi e a insistere sul fatto che ho bisogno di brillare di luce mia e non di cavalcare la popolarità e il faro che da anni è acceso su di lui».

Per Francesca, quel «passo indietro» pronunciato di Amadeus alla prima conferenza stampa del Festival era solo un riassunto di tutto quello che si erano detti al momento del loro incontro: «Quel concetto per me era chiarissimo. Finita la conferenza, mi sono avvicinata a lui e gli ho detto che è come se lo conoscessi da una vita perché è riuscito a capirmi».

«È normale che stare con Valentino abbia portato il mio nome a uscire diverse volte sui giornali ma credo anche che, a 26 anni, non sia una cosa così scontata quella di non rubare parte della sua luce per prenderla per me. Io faccio il mio lavoro e lui fa il suo ed è importante intraprendere questa strada senza le interferenze dell’altro: è un discorso che non vale solo per noi, ma per qualsiasi coppia». A Sanremo, dopotutto, è stata scelta per portare un pezzetto del suo mondo sul palco: «Da quando ho deciso di fare il Festival mi sono sempre detta di essere me stessa perché, se sono qui, è perché ho qualcosa da dare e da trasmettere. Farò del mio meglio per riuscire bene, il resto si vedrà».

Lei non si è sentita offesa dal famigerato «passo indietro», ma molte altre donne sì: perché?

«Sono stanca che molte donne parlino per me: perché nessuna donna che era lì in conferenza si è sentita offesa e tutte quelle hanno ascoltato da fuori sì? La verità è che ho smesso di farmi domande quando sui social venivo insultata e criticata proprio dalle donne, le prime che esaltavano il femminismo e parlavano di solidarietà e del bisogno di essere tutte vicine in una battaglia. Leggere commenti così cattivi e così frustrati mi ha fatto male».

Un commento che le ha fatto più male?

«Mi fa male quando si limitano a giudicarmi solo esteriormente ignorando completamente che dentro di me c’è tanto altro. Se mi conoscessero scoprirebbero che ho qualcosa da dire, che ho un cervello e delle idee: le altre donne si sono limitate a vedermi seduta dietro al bancone senza pensare che, se qualcosa non mi fosse andata bene, non avrei certo sorriso, ma avrei detto la mia. Non ho sentito la loro fiducia in questo senso».

Anche il fatto di definirla «bellissima» non è stato perdonato ad Amadeus.

«Da quando dire che una donna è bella significa dire che è scema? Ci sono tante donne bellissime che hanno fatto la storia e ribadire questo concetto è un’offesa a tutto quello che hanno costruito e ai principi per cui si sono battute. Perché una frase porta a tutto questo putiferio e non si affronta con la stessa energia la questione delle donne che vengono picchiate e discriminate in Italia e nel mondo tutti i giorni?».

Lei si reputa femminista?

«Sono dalla parte delle donne da sempre. Quello che non si dice è che questo femminismo, in merito a questa faccenda, io l’ho sentito cattivo, completamente in contraddizione con quello che professa. In queste settimane sono stata bullizzata sui social dalle donne, molto spesso madri di famiglia, in un modo che neanche s’immagina. Allora mi chiedo: è questo il femminismo di cui andare fiere?».

I commenti sui social li legge tutti?

«Leggo sempre tutto perché mi piace sentire l’opinione di tutti: quando sono delle critiche costruttive me le segno e mi faccio un esame di coscienza, ma quando sono insulti gratuiti che hanno solo lo scopo di demolirmi allora alzo le mani».

Insieme a lei all’Ariston ci saranno altre 9 donne: si è confrontata con loro in merito alla questione?

«Ho parlato con tutte, specialmente con Laura Chimenti ed Emma D’Aquino del Tg1 perché, nei giorni del polverone, eravamo molto vicine: eravamo semplicemente allibite, facevamo fatica a credere che quelle tre parole fossero state travisate in quella maniera».

Questa «discrezione» e questo bisogno di non brillare della luce del suo uomo le è mai pesata?

«Mai. Per me Valentino è il mio uomo, non l’ho mai visto come lo vede la maggior parte della gente. Lui ha la sua vita, la sua fama, le interviste, i servizi fotografici: certe volte gli sono stata vicino e altre volte no perché non ne sentivo il bisogno. Vale anche al contrario: quando sono impegnata nel mio lavoro di modella lui spesso si defila perché è giusto così. Lavorativamente parlando, ognuno brilla del suo faro».

Non le dispiace il fatto che Valentino non sarà in prima fila all’Ariston per vederla?

«Da una parte mi sarebbe piaciuto perché mi dà tanta forza e tanto coraggio ma forse, se anche fosse rimasto in Italia, gli avrei detto di non venire perché so che non gli avrebbero fatto vivere l’esperienza come avrebbe voluto: sarebbe stato braccato dai fotografi e dai giornalisti quando, banalmente, lui avrebbe semplicemente voluto vedere la sua fidanzata sul palco.

Un po’ come faranno tutti i compagni delle mie colleghe. Mi seguirà da casa, tanto la Rai si vede ovunque, e farà il tifo per me anche da lì. In questi giorni ci sentiamo sempre su Facetime perché adesso sta iniziando il campionato ed è molto impegnato: lo sento vicino ed è quello di cui ho bisogno in questo momento».

Lei è una modella: all’Ariston come si vestirà?

«La stilista che mi vestirà rispecchia completamente la voglia di comunicare attraverso l’abito quello che sono: semplicità, eleganza e raffinatezza. Saranno abiti in lungo, made in Italy e realizzati da una donna: di più non posso dire anche se su qualche settimanale mi è capitato di leggere dei virgolettati che non ho mai detto, ma va bene».

Questa è la sua prima volta in tv: mai avuto delle proposte prima?

«Negli ultimi anni mi hanno proposto di tutto, soprattutto reality, ma ho sempre detto di no. Al mio manager dicevo che l’unico posto in cui mi avrebbero visto in tv sarebbe stato il Festival di Sanremo. Ovviamente non mi sarei mai aspettata che il sogno sarebbe diventato realtà: è un po’ quando dici che ti piace il calcio e che un domani giocherai nella Juve. Sono una persona molto energica e il messaggio che vorrei lanciare, sia alle donne che agli uomini, è che se c’è qualcosa in cui credi presto o tardi ci arriverai».

Torniamo a Sanremo: ha una canzone del cuore al Festival?

«La mia preferita è La Solitudine di Laura Pausini che è bellissima, la so a memoria. Laura, poi, è uno dei simboli più belli dell’ambito musicale femminile italiano e internazionale. La stimo molto».

Intanto le mancano 2 esami per laurearsi in Giurisprudenza: è nei suoi piani finire l’università?

«Assolutamente sì. Quando ho iniziato a lavorare come modella e a rendermi conto che questa professione mi rendeva felice ho scelto di concentrarmi su quello e di congelare gli esami per otto anni: sicuramente ci sarà un momento in cui mi fermerò un momento e prenderò la laurea, ma con calma. Non c’è mai un’età per laurearsi».

Nel suo futuro cosa vede?

«Dopo Sanremo non mi immagino in televisione: non è proprio il mio mondo ed essere ripresa dalle telecamere non è mai stato il mio sogno. Mi piacerebbe costruire una famiglia e brillare di luce mia indipendentemente da chi avrò accanto».

