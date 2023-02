16 feb 2023 18:42

FESTIVAL DEGLI SCAZZI - “ULTIMO NON HA SALUTATO MEZZA VOLTA MARCO MENGONI” – L’INDISCREZIONE SU SANREMO CONFERMATA ANCHE DAL GIORNALISTA GABRIELE PARPIGLIA: "ANCHE A ME RISULTA CHE NON CI SIANO RAPPORTI TRA I DUE” – SUI SOCIAL SI LEGGE CHE "TRA I DUE È STATA UNA GUERRA ALL'ULTIMO SANGUE". SIAMO COMUNQUE LONTANI DALLA GRANDE RIVALITA’ TRA VILLA E MODUGNO O DON BACKY-CELENTANO…