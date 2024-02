FETICISTI DELL’ALLUCE TENETEVI FORTE: DANIELA MARTANI ANNUNCIA DI VOLER SBARCARE SU “ONLY4FEET”, L’APP EROTICA DOVE PERO’ VENGONO MOSTRATI SOLO I PIEDI – L’EX CONCORRENTE DEL “GRANDE FRATELLO” HA DETTO DI “ESSERE ASESSUALE” E, NELLO STUDIO DI RADIO24 INSIEME A CRUCIANI, HA SFODERATO LA SUA FETTA – IL BOTTA E RISPOSTA CON IL CONDUTTORE: "QUESTO PIEDE SAREBBE PERFETTO PER ONLYFANS. E ANCHE SPORCO, QUINDI BUONO"; "MA CHE SPORCO!”

Non più in televisione, non più animalista, adesso è pronta a cercar fortuna su Only4Feet, la piattaforma in stile onlyfans per i creatori di contenuti che vogliono mostrare solo e soltanto i piedi. Parliamo di Daniela Martani, protagonista di un siparietto interessante a La Zanzara. La ex Grande Fratello, dopo aver dichiarato di essere asessuale, sotto la benedizione di Giuseppe Cruciani, ha dichiarato di non voler mostrare nulla tranne che i piedi.

"Hai ancora dei piedi decenti, tu?" chiede a bruciapelo Giuseppe Cruciani, tra una domanda sull'orso abbattuto in Trentino e una sulle proteste di Ghali a Sanremo, lasciando intuire peraltro che potrebbe esserci stato un tempo in cui il conduttore de La Zanzara quei piedi li ha conosciuti bene. "Bisognerebbe vederli", è la risposta della Martani. "Fammeli vedere". "Ma c'ho i collant". "E vabè, ma so' erotici i collant".

Chi conosce la liturgia della trasmissione, non aspettava altro. Sulla chat Youtube, infatti, tutti impazziscono e, tirato fuori il piede, arriva il giudizio del conduttore: "Questo piede sarebbe perfetto per OnlyFans. E anche sporco, quindi buono". E Daniela Martani risponde a tono: "Ma che sporco! Comunque chissà, può darsi che me lo apro Onlyfans, ma quello per i piedi. Niente nudo e niente di niente, solo piedi". […]

